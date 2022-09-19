Ayağı sallantıda olan masanın son çırpınışları! CHP - İYİ Parti adaylık savaşında 'Alevi' kartı: Geri adım yok, dağılabilir







"CHP'NİN ADAYI KESİN OLARAK KILIÇDAROĞLU"

Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi harekete geçmiş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." demişti.

ALEVİ KARTINI AÇTI: "KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"

Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." ifadelerini kullanmıştı.



"YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Kuşoğlu, yaptığı açıklamanın devamında ise "Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olsa müsaade etmeyebilirdi ama yanlış bir şey söylemedim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diğer olumlu gerekçelerini unutarak sadece 'Aday seçilebilir olmalı' itirazına taşımak Alevi olmasının üstü kapalı olarak söylemektir" dedi.