Ayağı sallantıda olan masanın son çırpınışları! CHP - İYİ Parti adaylık savaşında 'Alevi' kartı: Geri adım yok, dağılabilir

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
Seçimlere yaklaşık 9 aylık bir zaman dilimi kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi ve yaptığı hamleler ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmezken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açma peşinde.
Genel Başkanlarını hiçe sayan İmamoğlu - Yavaş ikilisi bu doğrultuda hareket edip, 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvadı.
CHP'li Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını belirtmiş, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunda ekip kurduğunu söylemişti.
Yarkadaş, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediğine de dikkat çekmişti.
"CHP'NİN ADAYI KESİN OLARAK KILIÇDAROĞLU"
Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi harekete geçmiş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." demişti.
ALEVİ KARTINI AÇTI: "KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"
Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." ifadelerini kullanmıştı.
"YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"
Kuşoğlu, yaptığı açıklamanın devamında ise "Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olsa müsaade etmeyebilirdi ama yanlış bir şey söylemedim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diğer olumlu gerekçelerini unutarak sadece 'Aday seçilebilir olmalı' itirazına taşımak Alevi olmasının üstü kapalı olarak söylemektir" dedi.