Başkan Erdoğan başörtüsüyle ilgili son noktayı koydu: Bu iş parlamentoda çözülmüyorsa, millete götürelim...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu:

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapıyoruz...

Hep bir hayalimiz vardı. Türkiye'yi dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmaktı. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyi, aynı gayeyle büyüttük.

Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle altık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik.

Asıl büyük imtihanımız yeni başlıyor. Dünyamız siyasi, ekonomik ve sosyal kaosların pençesinde sarsıldığı bir dönemden geçiyor. Biz ise Türkiye Yüzyılı projeksiyonuyla 2053 vizyonumuzu konuşuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı, kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtı.

Şu anda devletin tüm kurumlarında başı açığı da var başı örtülüsü de var. Bay Kemal, senin böyle bir derdin yok.

Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz.

Bu iş parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim.



SİYASET CESARET İŞİDİR

Başkan Erdoğan, "Hodri meydan, seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV'ye çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir" dedi.





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