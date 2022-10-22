Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da gençlerle bir arada

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve gençlerle buluşma programları için Malatya'ya geldi



'Mahalle Bizim, Gençlik Bizim' programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Ülkemizin dört bir yanında mahalle bizim, gençlik bizim dedik!



- Malatya ile Malatya gençliği ile gurur duyuyoruz. Malatya'da yaşın bir önemi yok hepsinin ruhu genç ruhu...



Detaylar geliyor...