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    • Güncel
    • 22.10.2022 18:10
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    • 22.10.2022 18:17
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da gençlerle bir arada

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim’ programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Malatya ile Malatya gençliği ile gurur duyuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında mahalle bizim, gençlik bizim dedik!" dedi.

    Başkan Erdoğan gençlerle bir arada

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve gençlerle buluşma programları için Malatya'ya geldi

    'Mahalle Bizim, Gençlik Bizim' programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    - Ülkemizin dört bir yanında mahalle bizim, gençlik bizim dedik!

    - Malatya ile Malatya gençliği ile gurur duyuyoruz. Malatya'da yaşın bir önemi yok hepsinin ruhu genç ruhu...

    Detaylar geliyor...




    GECEYİ MALATYA'DA GEÇİRECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'daki programı, STK temsilcileri ile yemekte son bulacak. Geceyi Malatya'da geçirmesi planlanan Erdoğan'ın yarın sabah ise Diyarbakır'a geçmesi bekleniyor.
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