İçişleri Bakanlığı açıkladı: Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin Şırnak'ta yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu.
23 SUÇ KAYDI VAR
Yakalanan 3 şahıstan 1'inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.
Kadir Sezgin'in 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 2011 tarihinde Osmaniye'de gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi ve 2012 tarihinde Hatay'ın Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırıya katıldığı belirlendi.
SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamada MİT'in düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.
Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.
TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI
Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.
Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.
İşte o isimlerden öne çıkanlar...
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan