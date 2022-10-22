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    • 22.10.2022 10:35
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    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin Şırnak'ta yakalandı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist Şırnak'ta durdurulan bir takside yakalandı." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada teröristin 2011 yılında Osmaniye'e 2 polisin şehit edildiği eyleme katıldığı bildirildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda terörist Sezgin ile birlikte 2 terörist daha yakalandı.

    takvim.com.tr
    Bakanlık açıkladı! Durdurulan takside yakalandı

    Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu.

    23 SUÇ KAYDI VAR
    Yakalanan 3 şahıstan 1'inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

    Kadir Sezgin'in 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 2011 tarihinde Osmaniye'de gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi ve 2012 tarihinde Hatay'ın Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırıya katıldığı belirlendi.

    SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamada MİT'in düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.


    Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

    TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI
    Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

    Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.

    Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.﻿

    MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
    MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.

    İşte o isimlerden öne çıkanlar...
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

    19 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

    24 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

    4 Temmuz 2022 Gara
    Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

    4 Temmuz 2022 Suriye
    YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

    17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

        1 Ağustos 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

        9 Ağustos 2022 Gara
        Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

        12 Ağustos 2022 Kamışlı
        Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

            6 Ekim Aynularap
            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

            9 Ekim Gara
            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

            10 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

            21 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

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