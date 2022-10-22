İçişleri Bakanlığı açıkladı: Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin Şırnak'ta yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu.

23 SUÇ KAYDI VAR

Yakalanan 3 şahıstan 1'inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Kadir Sezgin'in 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 2011 tarihinde Osmaniye'de gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi ve 2012 tarihinde Hatay'ın Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırıya katıldığı belirlendi.

SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamada MİT'in düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.



Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI

Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.