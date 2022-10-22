Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü: Yağma yok ihya var!

Son yıllarda uluslararası hukuku hiçe sayarak her platformda Türkiye karşıtlığına soyunan ve sık sık Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kirli propaganda yapan Yunanistan'ı tarihi belgeler de yalanladı.
YAĞMA YOK, HUZUR VAR
ABD merkezli AP haber ajansı, Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Pantokrator Manastırı'ndaki Osmanlı arşivini haberleştirdi. Haberde Almanya'daki Berlin Freie Üniversitesi'nden uzmanların görüşlerine yer verildi.
Uzmanların "Belgeler, Yunanistan'da kabul edilen 'Osmanlı yağmalaması' anlayışının tersini gösteriyor" görüşlerine yer verildi.