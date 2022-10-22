Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü: Yağma yok ihya var!



GARANTİ PADİŞAHTAN

Araştırmacı Anastasios Nikopoulos, Osmanlı hükümdarı II. Murad'ın ilk eylemlerinden birinin 1430'da toplumu koruyan bir yasal belge hazırlamak olduğunu hatırlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Nikopoulos "Bu çok şey anlatıyor. Athos Dağı'nın idari sisteminin korunmasını Osmanlı padişahı bizzat sağladı" dedi.

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