Bakan Akar'dan "kimyasal silah" yalanına sert tepki: "Hesabını verecekler"

"HUKUKİ SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Akar, konuyla ilgili açıklamaları anımsatarak, "Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için hukuk dairemiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başladı. Bunu yapanlar, hesabını yargı önünde verecekler. Bunun yakın takipçisi olacağız. Bu Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan büyük bir iftiradır, bühtandır. Böyle bir şey asla ve kat'a söz konusu değildir. Bu iftiralar teröristler biraz daha zaman, zemin kazansın diye ortaya atılmaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Akar, kim tarafından desteklenirse desteklensin, mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"BARIŞ ELİMİZİ UZATIYORUZ"

Yunanistan ile son dönemde yaşanan sorunlara da değinen Akar, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunları çözmek için gayret gösterdiğini, "sabırla, şefkatle barış elini uzattığını, barışın hakim olması için gerekenleri yaptığını" belirtti.