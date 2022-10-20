FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon: Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.
FETÖ'CÜ FUTBOLCU İSTANBUL'DA YAKALANDI! VİDEO İZLE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ ÜYESİ FUTBOLCU BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.