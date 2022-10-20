FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon: Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı!

FETÖ ÜYESİ FUTBOLCU BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.