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    • 20.10.2022 10:45
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    FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon: Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı!

    Son dakika haberi! İstanbul'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. Biryol'un hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’cü futbolcu İstanbul’da yakalandı!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

    FETÖ'CÜ FUTBOLCU İSTANBUL'DA YAKALANDI! VİDEO İZLE

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    FETÖ ÜYESİ FUTBOLCU BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖZALTINA ALINDI
    Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

        Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.

        Biryol'un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı.

        Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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