Danıştay’dan skandal FETÖ kararı: Hem göreve iade hem de tazminat!

Örgütün kahvaltılı toplantılarına katıldığını itiraf eden B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla da görüştüğü belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bir diğer isim olan hâkim M.Ç.'nin de, hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşmenin yanı sıra, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptığı da ortaya çıkarıldı.