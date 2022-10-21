CHP'li İBB Tuzla'daki 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesini çürümeye terk etti!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'da bir ilk olan ve 2019 yılında yüzde 90'ı biten Tuzla'daki 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesinin yapımını durdurdu.
İBB PROJEYİ KADERİNE TERK ETTİ
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yerel seçimlerin üzerinden 40 ay geçmesine rağmen, İBB projelerinin kaderine terk edilmesi nedeniyle eskidiğini belirtti.
Yazıcı, içerisinde ahır hayvanları, kümes hayvanları, sebze-meyve bahçeleriyle çiftlik hayatı sunması planlanan; piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi rekreatif alanları da barındıran projede de ilerleme kaydedilmediğini söyledi.