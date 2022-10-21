CHP'li İBB Tuzla'daki 'Benim Köyüm Benim Çiftliğim' projesini çürümeye terk etti!

"İBB hafif silkinse bitecek olan bir iş. Benim Köyüm, Benim Çiftliğim projesi İstanbul için önemli bir projedir. Şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını görebilmeleri için çok kıymetli. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş. Böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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