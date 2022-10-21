HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-26 Ekim 2022

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.