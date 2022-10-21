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    • Güncel
    • 21.10.2022 22:38
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    • 21.10.2022 22:41
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-26 Ekim 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında düşeceği tahmin edilirken, 2 bölge ve 8 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yurt genelinde havanın açık olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte en güncel 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji gün gün uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        BİLECİK °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        ADANA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ANKARA °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            ÇANKIRI °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            KAYSERİ °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

            BOLU °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

            ARTVİN °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                GAZİANTEP °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SİİRT °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                ŞANLIURFA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                22 EKİM 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU



                23 EKİM 2022 PAZAR TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                    24 EKİM 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                    25 EKİM 2022 SALI TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                    26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-26 Ekim 2022
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