Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'dan geri vites: "Sözlerim ona değildi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de çıktığı ve fiyasko ile sonuçlanan icazet turunda gazetecileri atlatarak 8 saat boyunca sır şekilde kaybolmuştu.
8 saat boyunca neler yaşandığı merak edilirken, Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittiği' iddia edilmişti. CHP'nin yaptığı icazet turu sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den geldi.
KILIÇDAROĞLU'NU FENA Tİ'YE ALDI
ABD'den, CHP'nin fonladığı KRT kanalının canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan icazet turunu ti'ye aldı.
Ahmet Erozan "Vallahi billahi hamburger yemiyorum" diyerek alaycı bir tavırla kahkaha attı. Erozan'ın bu yorumu Barış Yarkadaş başta olmak üzere CHP'lileri kızdırdı.