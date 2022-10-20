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    • Güncel
    • 21.10.2022 01:50
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    • 21.10.2022 01:50
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    Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'dan geri vites: "Sözlerim ona değildi"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönüşen ABD ziyareti ile, "Biz ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" diyerek alay eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 24 saat sonra geri vites yaptı. Sözlerinin bağlamında koparıldığını iddia eden Meral Akşener'in yardımcısı, "Sözlerim Sayın Kılıçdaroğlu'na değildi" dedi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nu ti’ye alan Erozan çark etti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de çıktığı ve fiyasko ile sonuçlanan icazet turunda gazetecileri atlatarak 8 saat boyunca sır şekilde kaybolmuştu.

    8 saat boyunca neler yaşandığı merak edilirken, Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittiği' iddia edilmişti. CHP'nin yaptığı icazet turu sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den geldi.



    KILIÇDAROĞLU'NU FENA Tİ'YE ALDI
    ABD'den, CHP'nin fonladığı KRT kanalının canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan icazet turunu ti'ye aldı.




    Ahmet Erozan "Vallahi billahi hamburger yemiyorum" diyerek alaycı bir tavırla kahkaha attı. Erozan'ın bu yorumu Barış Yarkadaş başta olmak üzere CHP'lileri kızdırdı.



        GERİ VİTES YAPTI!
        Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan İYİ Partili Ahmet Erozan, adeta geri vites yaptı.

        Erozan, "Yetti artık demenin zamanı geldi..! Sayın Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'aydı sataşmam… "Hamburger yemek için ABD'ye gitmeye gerek yoktu" dediği için ben Erdoğan'a "Buraya hamburger yemeğe gelmedik" dedim…" ifadelerini kullandı.


        Fotoğrafta: CHP'li Barış Yarkadaş'ın İYİ Partili Ahmet Erozan'ı hedef alan o paylaşımı

        YARKADAŞ'A GÖNDERME
        Sözlerinin devamında, CHP'li Barış Yarkadaş'a da gönderme yapan Erozan, "Bana soru soran yok ama bilgi sahibi olmadan yorum yapan çok" diye konuştu.
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