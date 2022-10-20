Kemal Kılıçdaroğlu ile alay eden İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'dan geri vites: "Sözlerim ona değildi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de çıktığı ve fiyasko ile sonuçlanan icazet turunda gazetecileri atlatarak 8 saat boyunca sır şekilde kaybolmuştu.



8 saat boyunca neler yaşandığı merak edilirken, Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittiği' iddia edilmişti. CHP'nin yaptığı icazet turu sonrası benzer bir adım da İYİ Parti'den geldi.