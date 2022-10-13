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    • 13.10.2022 10:36
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    Mansur Yavaş'ın 'su' çelişkisi! 'Ankaralılar müşteri değildir' sözlerini unuttu... Köylüler mağdur

    Mansur Yavaş'ın yine verdiği vaatlerin tam tersini yaptığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin geçtiğimiz gün aldığı kararıyla su bedeline yüzde 50 indirim yapılırken Mansur Yavaş yönetiminde ABB "Su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonrası ABB Başkanı'nın yıllar önce attığı, "Su kar amacıyla satılamaz. Su ihtiyacı hava ihtiyacı gibidir. Ankara bir ticarethane değil, Ankaralılar da müşteri değildir." ortaya çıkarken Ankara'da yaşayan köylülerin de su faturası mağduru olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Mansur Yavaş’ın ’su’ çelişkisi!

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, AK Parti grubunun teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan, "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" ilişkin kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi görüşüldü.

    ANKARA'DA SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM MANSUR YAVAŞ'IN VETOSUNA RAĞMEN KABUL EDİLDİ
    Geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen "su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına" ilişkin önerge tekrar kabul edildi.

    ABB İTİRAZ ETTİ: ASKİ İŞLEVSİZ HALE GETİRİLECEKTİR
    Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinin kararıyla su bedeline yüzde 50 indirim yapılmasına tepki göstererek "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir." iddiasında bulundu.

    ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da suyun metreküp maliyetinin 24, ücretinin ise 13 lira olduğu anımsatılarak, suyun, sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 liraya, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli verildiği bildirildi.

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir. Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su temini sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1,8 miyar lira olacaktır. ASKİ'nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2,3 milyar liradır. Elektrik giderlerinin 2023'te fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar lira olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis'te alınan bu su indirimi kararı değil, ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır."

    YAVAŞ'IN TWEETİ ORTAYA ÇIKTI: ANKARALILAR MÜŞTERİ DEĞİLDİR
    Yaşananlar sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü tavrını ifşa eden tweetleri ortaya çıktı.

    Yavaş'ın 2014 yılında ABB Başkanı Adayı olduğu dönemde, "Su kar amacıyla satılamaz. Su ihtiyacı hava ihtiyacı gibidir. Ankara bir ticarethane değil, Ankaralılar da müşteri değildir." yazdığı görüldü.

    Yavaşa'ın, "ASKİ bundan sonra sadece asli görevlerini yapacak. Asfalt gibi görev dışı maliyetleri karşılamayacak. Suyu ucuzlatmak mümkündür." ifadesi de dikkat çekti.

        KÖYLÜLER FATURA MAĞDURU
        Öte yönden Ankara'da yaşayan köylülerin de su faturası mağduru olduğu ortaya çıktı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapması vatandaşı mağdur ediyor.

        Bala ilçesi Köseli köyünde vatandaşlara yüksek oranlarda su faturaları geldiği öğrenildi. SABAH, ABB Meclis Üyesi Erdinç Türker ile Bala Köseli köyüne gitti ve köylülerin su faturası skandalını yerinde dinledi. Köseli köyünde Turgut Özdemir adlı vatandaşa 12 bin 803 TL su faturası geldiği ortaya çıktı.

        Sabah'a konuşan Turgut Özdemir; sadece hafta sonları geldiği eve 12 bin 803 TL su faturası geldiğini belirterek, "Evde hayvanlarım dahi yok. 2 yılda bin 400 TL su faturası öderken son iki ayda 12 bin 803 TL su faturası gelir mi? Bunu ancak traktör satarak ödeyebilirim" dedi.

        Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde, "Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim" demişti.

        Köseli köyü sakinlerinin açıklamaları şöyle:

        Turgut Özdemir: "100 dönüm ayçiçek ektim. 17 bin TL mazot ödedim, sadece hafta sonları geldiğim eve 12 bin 803 TL su faturası geldi. Evde hayvanlarım dahi yok. 2 yılda bin 400 TL su faturası öderken son iki ayda 12 bin 803 TL su faturası gelir mi? Bunu ancak traktör satarak ödeyebilirim. Emekliyim çocuklarım okuyor. Kim nasıl öderse gelsin ödesin bu faturayı"

        Ömer Öztürk: "70 yaşındayım, böyle su faturası görmedim. Köylü zamanında boruları döşedi. Kendi suyumuz, kendi kaynaklarımız."

        Fidan Öztürk: "Bana bin 750 fatura geldi. Oğlum çobanlık yapıyor geçimimizi sağlıyor ve dağlarda yatıyor. Yazıktır, günahtır. Allah'ın suyundan bu kadar para mı alınır?"

        Zenüre Albayrak: "Bana 3 bin TL su faturası geldi. Son iki faturam da 800 TL ve 2 bin TL. Su faturası fazla gelince bahçemizi sulayamadık. Bahçemiz kurudu. Çeşmeyi açmaya korkuyoruz. Kendimiz için yetiştirdiğimiz domates ve biber kurudu gitti. Köyde yaşamanın ne anlamı var? Hayvanlarımız yok. Hayvanımız olsa 10 bin gelecek herhalde."

        Ali Öztürk: "Melih Gökçek döneminde su faturası en fazla 100 TL gelirdi. Şimdi bin 800 TL fatura geldi. Emekli maaşımla geçiniyorum. Su faturası bu şekilde gelmeye devam ederse köyleri terk edip gideceğiz. Bu kadar su faturası mı olur? Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyorum. Geçen sene 10 ayda bin TL geldi, bu sene 67 günlük faturam bin 800 TL geldi. Su fiyatları petrol ile mazot ile yarış ediyor. Köseli köyünde petrolün fiyatı 22 TL, suyun metre küpü 20 TL. Muhtara su faturası 9 bin TL, başka bir komşuya 8 bin TL gelmiş. Bala köyleri mağdur. Oy zamanı geliyorlar, oy istiyorlar seçimden sonra gelen yok."

            Satılmış Albayrak: "Su faturası 50 TL en fazla 100 TL geliyordu. Suyu evlerimize getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi geldi, çöktü ve hazıra kondu. Belediye bir boru döşemedi, hiçbir çivi çakmadı, yüksek oranda su faturası gönderiyor. Emekli maaşımı faturama yatırdım. Köylü böyle mağdur edilmemeli. Su faturasını ödeyebilmek için ineğimizi ve traktörümüzü satacağız."

            Ahmet Altıntaş: "Ben tek başıma yaşıyorum. Bana su faturası 920 TL geldi. Tavuğum bile yok, hamam işletsem bu fatura gelmez. 30 TL'den fazla su faturası gelmezdi. O dönemde bahçe de ekiyordum şimdi bahçede yok. Vatandaşlar iki tane hayvanını bakamayacak hale geldi."

            Satılmış Öztürk: "Daha önce muhtarlık yaptım böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum. Bin 800 TL su faturası geldi. Daha önce su faturaları çok düşüktü. Köy yerinde su faturası bu kadar mı olur? Benim köyümde 3 tane ağacım olmasın mı? Mansur Yavaş bu mağduriyetimize önlem almadı. Köylü olarak mağduruz. Kanalizasyon kullanmıyorum atık su faturası da alıyorlar. 'Kanalizasyonu kendin yap' deniliyor, 40 bin TL'yi nerden bulayım."

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