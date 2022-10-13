Mansur Yavaş'ın 'su' çelişkisi! 'Ankaralılar müşteri değildir' sözlerini unuttu... Köylüler mağdur

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, AK Parti grubunun teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan, "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" ilişkin kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi görüşüldü.
ANKARA'DA SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM MANSUR YAVAŞ'IN VETOSUNA RAĞMEN KABUL EDİLDİ
Geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen "su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına" ilişkin önerge tekrar kabul edildi.
ABB İTİRAZ ETTİ: ASKİ İŞLEVSİZ HALE GETİRİLECEKTİR
Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinin kararıyla su bedeline yüzde 50 indirim yapılmasına tepki göstererek "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir." iddiasında bulundu.
ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da suyun metreküp maliyetinin 24, ücretinin ise 13 lira olduğu anımsatılarak, suyun, sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 liraya, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli verildiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir. Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su temini sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1,8 miyar lira olacaktır. ASKİ'nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2,3 milyar liradır. Elektrik giderlerinin 2023'te fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar lira olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis'te alınan bu su indirimi kararı değil, ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır."
YAVAŞ'IN TWEETİ ORTAYA ÇIKTI: ANKARALILAR MÜŞTERİ DEĞİLDİR
Yaşananlar sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü tavrını ifşa eden tweetleri ortaya çıktı.
Yavaş'ın 2014 yılında ABB Başkanı Adayı olduğu dönemde, "Su kar amacıyla satılamaz. Su ihtiyacı hava ihtiyacı gibidir. Ankara bir ticarethane değil, Ankaralılar da müşteri değildir." yazdığı görüldü.
Yavaşa'ın, "ASKİ bundan sonra sadece asli görevlerini yapacak. Asfalt gibi görev dışı maliyetleri karşılamayacak. Suyu ucuzlatmak mümkündür." ifadesi de dikkat çekti.