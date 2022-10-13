Mansur Yavaş'ın 'su' çelişkisi! 'Ankaralılar müşteri değildir' sözlerini unuttu... Köylüler mağdur

Bala ilçesi Köseli köyünde vatandaşlara yüksek oranlarda su faturaları geldiği öğrenildi. SABAH, ABB Meclis Üyesi Erdinç Türker ile Bala Köseli köyüne gitti ve köylülerin su faturası skandalını yerinde dinledi. Köseli köyünde Turgut Özdemir adlı vatandaşa 12 bin 803 TL su faturası geldiği ortaya çıktı.

Sabah'a konuşan Turgut Özdemir; sadece hafta sonları geldiği eve 12 bin 803 TL su faturası geldiğini belirterek, "Evde hayvanlarım dahi yok. 2 yılda bin 400 TL su faturası öderken son iki ayda 12 bin 803 TL su faturası gelir mi? Bunu ancak traktör satarak ödeyebilirim" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde, "Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim" demişti.

Köseli köyü sakinlerinin açıklamaları şöyle:

Turgut Özdemir: "100 dönüm ayçiçek ektim. 17 bin TL mazot ödedim, sadece hafta sonları geldiğim eve 12 bin 803 TL su faturası geldi. Evde hayvanlarım dahi yok. 2 yılda bin 400 TL su faturası öderken son iki ayda 12 bin 803 TL su faturası gelir mi? Bunu ancak traktör satarak ödeyebilirim. Emekliyim çocuklarım okuyor. Kim nasıl öderse gelsin ödesin bu faturayı"