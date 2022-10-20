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    • Güncel
    • 20.10.2022 16:02
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    • 20.10.2022 16:14
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    SON DAKİKA: Siirt Pervari ve Van Çatak'ta 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu kapsamında Siirt Pervari ile Van Çatak ara hattında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    DHA
    Şehit jandarmanın intikamı alındı

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde gerçekleştirilen hava destekli Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu'nda, jandarma özel harekat timleri ile teröristler arasında temas sağlandı. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    "KAHRAMAN ŞEHİT KÜRŞAT SERT'İN İNTİKAMI ALINDI"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise operasyona ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak'ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Siirt Pervari ve Van Çatak'ta 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
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