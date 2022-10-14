'ASKİ iflas eder' yalanına sarılan Yavaş'a başkanlardan çağrı: Korkma, ucuz su satınca belediye batmaz

Suya indirimi 'ASKİ iflas edecek' bahanesiyle veto eden Yavaş'a, suyu ucuza satan başkanlardan çağrı var.
Erzurum, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya ve Malatya büyükşehir belediye başkanları; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yapılan indirimle ASKİ'nin iflas edeceği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi
SEÇİMDEN ÖNCE İNDİRİM SONRA BİNDİRİM
Seçimden önce; "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karar aldı. Mansur Yavaş, 7 Ekim 2022 tarihinde söz konusu indirimi veto etti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. Mansur Yavaş, kararı mahkemeye taşıdı.
EN PAHALI SUYU CHP'Lİ BELEDİYELER SATIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin indirim kararının ASKİ'yi iflas edeceğini açıkladı ve ASKİ'nin maliyeti 24 lira olan suyu 13 liraya satmak zorunda kalacağı açıkladı.
SABAH; Türkiye'de büyükşehir belediyelerinde suyu metreküp fiyatını araştırdı. Kademeli su faturası sistemi ortalamasında CHP'li belediyelerin Türkiye'nin en pahalı suyunu sattığı tespit edildi. 1 metreküp suyun Tekirdağ'da 24.31 TL, İzmir'de 20.97 TL, Mersin'de 20.20 TL, Ankara'da 18.80 TL olduğu öğrenildi.
1 metreküp suyun Mardin'de 7 TL, Malatya: 7.92 TL, Kayseri: 9.84 TL, Konya'da 10.69 TL, Kahramanmaraş'ta 11.45 TL, Şanlıurfa'da 11.48 TL olduğu bildirildi.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANAN İLLER
Tekirdağ: 24.31 TL
İzmir: 20.97 TL
Mersin: 20.20 TL
Ankara: 18.80 TL
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYUNU KULLANAN İLLER
Mardin: 7 TL
Malatya: 7.92 TL
Kayseri: 9.84 TL
Konya: 10.69 TL
Maraş: 11.45 TL
Urfa: 11.48 TL
GERÇEĞİ YANSITMIYOR
SABAH'a konuşan Erzurum, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya ve Malatya büyükşehir belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ'nin maliyeti 24 lira olan suyu 13 liraya satmak zorunda kalacaklarına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türkiye genelinde en ucuz suyu kullanan illerden biri de kuşkusuz Erzurum'dur. Kademesiz Allah'ın nimeti olan suyun metre küpünü 6.76 TL'den veriyoruz. Kentteki hamle yatırımların devam ediyor" dedi.