'ASKİ iflas eder' yalanına sarılan Yavaş'a başkanlardan çağrı: Korkma, ucuz su satınca belediye batmaz

Yer altında 5 ayrı şebekesi olan dünyanın tek şehriyiz. Su şebekesi, tatlı su şebekesi, mor şebeke, yağmur suyu şebekesi ve zirai sulama şebekesine sahibiz. Dünyada 1.000 çeşmeden memba kalitesinde ücretsiz su hizmeti veren başka şehir yoktur diye düşünüyorum. Ücretsiz ve memba kalitesinde su. Atıksuyu arıtarak çamurunu gübre yapıyor suyunu da peyzaj sulamasında kullanıyoruz.

Bunlar Konya Modeli belediyeciliktir. Yağmur suyu drenajında da bu sene önemli adımlar attık. Amacımız insani amaçlı suyu tüm hemşehrilerimize benzer büyüklükteki şehirlerden daha ekonomik vermektir.

Bunu nasıl başardık? Kaynakları yatırımı aktardık ve planlı hizmet ettik. Yıllık planlarımızı hemşehrilerimizle yaptık önceliklerimizi sıraladık ve başladık çalışmaya. Su israfını önlemek içim abonelerimize perlatör hediye ettik. Tarımsal sulamada çiftçilerimizi bilinçlendirdik. Sıkça söylüyorum ama Konya Modeli belediyecilik içinde önemli bir nokta çevredir.

Suyun değerini bilerek harcamalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin su tariflerinde 'en az KDV indirimi kadar' indirim yapması gerektiğini söylemesiyle %14 indirime gittik. AK Belediyecilik ayrıcalıktır.

GÜNGÖR: SU FİYATLARIMIZI EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTMAKTA KARARLIYIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör: Türkiye genelinde vatandaşlara en ucuz içme suyu sağlayan şehirlerden biri de Kahramanmaraş. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Büyükşehir Belediyelerinin devletten aldıkları pay Kahramanmaraş'a göre 7-8 kat daha fazlayken, bu belediyelerde su Kahramanmaraş'a göre daha pahalı satılıyor.