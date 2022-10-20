Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağırı! "Yüreğin yetiyorsa çık karşımıza"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa yüreğin varsa hodri meydan... Gücün varsa, kendi iradenle hareket edebiliyorsan seçimde çık karşıma...

Aday olmak istiyor da birilerinin tehdidine maruz kalıyorsan korkma. Hayallerinle arana engel koyanlar kimse söyle omuz omuza mücadele edelim.

Adayım diyemeyenlerin ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyorum.

Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim.

Bu zat (Kılıçdaroğlu) seçime ayların kaldığı bir dönemde Amerika'ya gitti.

Bu gezinin bilinmeyen, karanlık tarafı var.

Bartın'da tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrası öğreneceğiz. Kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibarettir.

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek destek için düzenleme çalışmasını ilgili arkadaşlar sürdürüyor. Madencilerin geride bıraktığı aileleri devlete emanettir.

Bay Kemal ve avanesi, ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum.