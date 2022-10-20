PKK itirafçısı HDP'li belediyeleri deşifre etti: İmar planlarını bile Kandil onaylıyor



Belediyelerin imara açılması planlanan yer ile ilgili olarak o bölgenin belediye başkanı veya belediye başkan yardımcıları ile PKK'nın atadığı sözde "Mali Alan Komitesi Sorumlusu" birlikte hareket ediyor. Sabah'ta yer alan habere görei örgütün "alan sorumlusunun" yaptığı planlama doğrultusunda belediye tarafından "imar planları" kanuna uygun olarak düzenleniyor.

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