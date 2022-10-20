PKK itirafçısı HDP'li belediyeleri deşifre etti: İmar planlarını bile Kandil onaylıyor

Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt içinden gelen itiraflar, HDP ile PKK arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koydu. İfadelere göre Kandil'in gönderdiği isimler, HDP'li belediyeleri fiili olarak yönetiyor. Plan bütçe planlamaları, ihaleler, imar değişikliklerinin tümü PKK'nın onayı sonrasında gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında ifade veren F.Ş. ve M.R.'nin ifadelerinde çarpıcı tespitler şöyle sıralandı.
O GÖREV TERÖRİST KARDEŞTE
PKK adına faaliyet yürütülen tüm ülkelerdeki paralar, KCK eş başkanlığının Kandil'deki Mali Alan Komitesi'ne ulaştırılıyor.
Belediyelerin PKK'ya bağlılığı noktasındaki soruşturma görevi terör soruşturmasında cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK saflarında bulunan terörist kardeşi Nurettin Demirtaş tarafından yürütülüyor. Demirtaş'ın bu kapsamda belediye çalışanları ile HDP'li siyasetçileri dahi sorguladığı ifadelerde yer aldı.