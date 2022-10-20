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    • 20.10.2022 07:43
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    PKK itirafçısı HDP'li belediyeleri deşifre etti: İmar planlarını bile Kandil onaylıyor

    Son dakika haberi! Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik soruşturmada ifade veren PKK itirafçısı M.R.: PKK her belediyeye sorumlu atar. Belediyeler imar değişikliklerini bile PKK’nın onayı sonrasında yapabilirler.

    PKK itirafçısı HDP’li belediyeleri deşifre etti

    Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt içinden gelen itiraflar, HDP ile PKK arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koydu. İfadelere göre Kandil'in gönderdiği isimler, HDP'li belediyeleri fiili olarak yönetiyor. Plan bütçe planlamaları, ihaleler, imar değişikliklerinin tümü PKK'nın onayı sonrasında gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında ifade veren F.Ş. ve M.R.'nin ifadelerinde çarpıcı tespitler şöyle sıralandı.

    O GÖREV TERÖRİST KARDEŞTE
    PKK adına faaliyet yürütülen tüm ülkelerdeki paralar, KCK eş başkanlığının Kandil'deki Mali Alan Komitesi'ne ulaştırılıyor.



    Belediyelerin PKK'ya bağlılığı noktasındaki soruşturma görevi terör soruşturmasında cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK saflarında bulunan terörist kardeşi Nurettin Demirtaş tarafından yürütülüyor. Demirtaş'ın bu kapsamda belediye çalışanları ile HDP'li siyasetçileri dahi sorguladığı ifadelerde yer aldı.


        İMAR PLANI BİLE KANDİL ONAYLI
        HDP, yönettiği belediyelerde yeni imara açılan yerler üzerinden elde ettiği yüksek miktarda geliri çeşitli yollardan "yasal kılıf" bularak PKK'ya aktarıyor. Bu kimi zaman olmayan ihale ödemesi, kimi zaman hiç yapılmayacak bir harcama kalemi üzerinden gösteriliyor.


        Belediyelerin imara açılması planlanan yer ile ilgili olarak o bölgenin belediye başkanı veya belediye başkan yardımcıları ile PKK'nın atadığı sözde "Mali Alan Komitesi Sorumlusu" birlikte hareket ediyor. Sabah'ta yer alan habere görei örgütün "alan sorumlusunun" yaptığı planlama doğrultusunda belediye tarafından "imar planları" kanuna uygun olarak düzenleniyor.

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