Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SAVAŞTAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
BARIŞ İÇİN DİPLOAMASİ HER KOŞULDA CANLI TUTULMALI
Başkan Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.