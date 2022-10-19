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    • 19.10.2022 18:31
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    • 19.10.2022 18:35
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    Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    SAVAŞTAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

    BARIŞ İÇİN DİPLOAMASİ HER KOŞULDA CANLI TUTULMALI
    Başkan Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
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