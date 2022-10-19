Başkan Erdoğan talimatı vermişti madencilerle ilgili teklifin detayları ortaya çıktı: "2003'ten sonraki tüm kazaları kapsayacak!"



BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciası oldu.



Toplantıda, Başkan Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.

İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi.