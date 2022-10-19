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    • 19.10.2022 19:02
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    Başkan Erdoğan talimatı vermişti madencilerle ilgili teklifin detayları ortaya çıktı: "2003'ten sonraki tüm kazaları kapsayacak!"

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın AK Parti MKYK'da madencilerle ilgili verdiği talimatın detayları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderileceğini ve söz konusu teklifin 2003'ten sonraki tüm maden kazalarını kapsayacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Madencilerle ilgili teklifin detayları ortaya çıktı!

    Başkan Erdoğan'ın AK Parti MKYK'da madencilerle ilgili verdiği talimatın detayları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    2003'TEN SONRAKİ KAZALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK | VİDEO İZLE

    Bilgin, Amasra'daki kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına verilecek haklarla ilgili, "Biz kanun teklifini hazırladık. Meclis'te o. Onlar yapılacak" dedi.

    2003'TEN SONRA GEÇERLİ OLACAK
    Bilgin, söz konusu kanun teklifinin sadece Bartın için mi geçerli olacağıyla ilgili soruya da "Hayır. Bütün madenler için geçerli. 2003'ten sonrasını kapsayacak, ondan önce zaten yapılmış. Ayrıca teklif tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacak. Meclis'ten çıkınca görürsünüz. Meclis karar verecek maaşa. Benim Meclis adına konuşmam doğru değil. Zaten şu anda gündemde" diye konuştu.


    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciası oldu.

    Toplantıda, Başkan Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.

    İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi.


        AK Parti MKYK toplantısı, dün parti genel merkezinde Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı. Erdoğan'ın kısa bir açış konuşması yaptığı toplantının ana gündem maddesi Amasra'da meydana gelen ve 41 işçinin ölümüne neden olan maden faciası oldu.

        EKİP KURULDU
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parti yönetimine olaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Toplantıda, devam eden Meclis çalışmaları görüşüldü.



        Toplantıda, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına yapılacak yardımlarla ilgili bir ekip oluşturulduğu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan çalışma ekibinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu'nun da yer alacağı öğrenildi. Erdoğan'ın toplantıda, faciada yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdiği de belirtildi.



        TORBAYA EKLENECEK
        Bu kapsamda işçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi. Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Aranızda bir an önce toplanın ve bu konuyu ivedilikle çözün" dediği ifade edildi. Mevzuat ekibinin yardımlarla ilgili çalışmayı tamamladıktan sonra, düzenlemenin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ekonomik torba yasaya ekleneceği belirtiliyor. Erdoğan, daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sunum yaptı.

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