Başkan Erdoğan talimatı vermişti madencilerle ilgili teklifin detayları ortaya çıktı: "2003'ten sonraki tüm kazaları kapsayacak!"

Başkan Erdoğan'ın AK Parti MKYK'da madencilerle ilgili verdiği talimatın detayları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2003'TEN SONRAKİ KAZALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK | VİDEO İZLE
Bilgin, Amasra'daki kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına verilecek haklarla ilgili, "Biz kanun teklifini hazırladık. Meclis'te o. Onlar yapılacak" dedi.
2003'TEN SONRA GEÇERLİ OLACAK
Bilgin, söz konusu kanun teklifinin sadece Bartın için mi geçerli olacağıyla ilgili soruya da "Hayır. Bütün madenler için geçerli. 2003'ten sonrasını kapsayacak, ondan önce zaten yapılmış. Ayrıca teklif tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacak. Meclis'ten çıkınca görürsünüz. Meclis karar verecek maaşa. Benim Meclis adına konuşmam doğru değil. Zaten şu anda gündemde" diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciası oldu.
Toplantıda, Başkan Erdoğan maden faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi.
İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin TL'yi aşan nakdi yardım yapılacağı, ayrıca eş veya çocuklarına kıdemlerine bakılmaksızın aylık bağlanması konusunda yasal düzenleme yapılacağı kaydedildi.