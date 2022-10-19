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    • 20.10.2022 00:19
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    • 20.10.2022 00:19
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    11 önce trafik kazasında yaralanan polis memur Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

    Balıkesir'in Havran ilçesinde 11 gün önce polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memurlarından biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit için Milli Savunma Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.

    11 gün önce yaralanan polis memuru şehit oldu

    Balıkesir'in Havran ilçesinde 8 Ekim'de il dışı görev için yola çıkan Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpışmıştı.

    Araçlar çarpışmanın etkisiyle refüje savrulmuş, sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem ile Kocaçam, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

    Kazada yaralanan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Hızır Bekir Baybörü, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    TÖREN DÜZENLENDİ
    Hastaneden alınarak Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, katafalka konuldu.



    Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua etmesinin ardından Baybörü'nün özgeçmişi okundu. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



        NAAŞI ANKARA'YA UĞURLANDI
        Daha sonra askeri kargo uçağına konulan şehidin naaşı, Ankara'ya uğurlandı.

        Şehit polis Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesinin, yarın Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

        Törene şehidin eşi İrep, oğlu Mehmet Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Jandarma Komutanı 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.



        Şehit Hızır Bekir Baybörü için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başsağlığı mesajı yayınladı. MSB'den paylaşıyan mesaj "19 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

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