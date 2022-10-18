Son dakika:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dağ'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Muhalefet acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyor. CHP'de şunu görüyoruz; Bir afet olsa da hemen bunun üzerinden yalan yanlış bilgilerle iktidar üzerinde bir şeyler yapsak. Hadisenin iktidar olarak sizin bir süreç yönetmeniz gerekiyor. Enerji Bakanı ve İçişleri Bakanı hemen oraya gitti. 41 vatandaşımız vefat etmiş noktada, 58 vatandaşımız da yaralı olarak çıkarıldı. İhmale dair bir şey olsa bile hemen soruşturma yürüyecektir. Bir ihmal varsa da ortaya çıkarılacaktır.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASASI

Biz 1.5 yıldır bunu tartıştık, konuştuk, bir noktaya getirdik. Hiç mağduriyet yaşamayan bir tek sosyal medya şirketleri var. Bu şirketlerin ülkenizin mahkemesinin kararına uymama gibi bir tavrı var. Siz bir ülke yönetiyorsunuz ama bu şirketler sizin ülkenize alınan hiçbir karara uymuyor. Biz bireyi korumak için bu kanunu getiriyoruz. Gazeteci de, birey de burada mağduriyet yaşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Bu ziyaretin programlarını acaba kim yaptı? Sizin fonladığınızı herkesin bildiği basını da atlatıp 8 saat nereye kayboldunuz? Hiçbir söz söylemediğini hep birlikte gördük. Hatta daha da ileri gitti ve 24 Şubat'tan sonra da denge politikasını eleştirdi.Vatandaşlarımız Avrupa'da olduğu gibi "battaniye mi alalım", "bu kış donar mıyız?" gibi soruları sormuyorsa bu politika sayesindedir. ABD'ye gitmişken gönül isterdi ki ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği silahları gündeme getirsinler.

6'LI MASADA ADAY KARMAŞASI

6+1'li masa demeyi daha doğru buluyorum. 7 parti arasındaki mücadele "en büyük benim" yarışı. Bu tür her kafadan ses çıkan, en basit konuda bile anlaşamayan yapıdan millete hayır gelmez.