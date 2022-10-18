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    • 18.10.2022 15:29
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    • 18.10.2022 15:39
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde skandal hareket! Dezenformasyon yasasına "evet" diyen vekillerin fotoğrafını...

    ABD’ye icazet ziyaretinden eli boş dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi haklı çıkaran skandal bir hareket yaptı. ABD ziyaretinde bilim insanlarıyla birlikte olduğu bir fotoğraf ile dezenformasyon yasasına 'evet' diyen vekillerin olduğu fotoğrafı kıyaslayan Kılıçdaroğlu, diğer fotoğrafı daha sonra yere attı.

    Kılıçdaroğlu’ndan Meclis kürsüsünde skandal hareket!

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı için direten ve icazet için ABD'den eli boş dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında dezenformasyon yasası hakkında skandal hareketlerde bulundu.

    Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde bir araya geldiği bilim insanlarıyla olan fotoğrafını ve TBMM'de dezenformasyon yasasına "evet" oyu veren vekillerin olduğu fotoğrafı kıyasladı. "Bir fotoğrafta ben varım. Dünyanın en önemli bilim insanları. Bir de şu tarafa bakın. Bu da Türkiye gerçeği. İkisinin arasında siyah Beyaz kadar fark var. Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var." diyen CHP lideri, daha sonra "Bununla işimiz yok" diyerek diğer fotoğrafı daha sonra yere attı.

    Kılıçdaroğlu daha sonra şunları söyledi:
    Bazıları çıkıp 'CHP ne yapıyor Mecliste' diyorlar. CHP, parlamentoda demokrasiyi en çok savunan partidir.

        Sansür yasası AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın 29. maddesinin yürürlüğünü durdurmak ve iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Daha sonra da yasanın tümüyle ilgili AYM'ye gideceğiz. Kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye otoriter yönetimle karşı karşıyadır. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor. Daha ne yapacaksınız.

        BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ERGENLER GİBİ

        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun New York'taki videosunu partisinin grup toplantısında eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek, yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir" dedi.

        İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

        Türkiye Cumhuriyeti nice kahramanlıklar, nice bedeller sonucunda tarihteki yerini almış bir medeniyet eseridir. İçimizden ve dışımızdan kuşatılmıştık tıpkı bugünkü gibi, düşmana ganimet olanların sesi çok çıkıyordu tıpkı bugünkü gibi, fakat kurucu kahramanlar ya İstiklal ya ölüm diyerek 7 düvele meydan okumuşlar, rest çekmişlerdir. İpini sürüyerek ortalıkta boy gösterenlerin, Türkiye'nin temelini özümsemesi akla da vicdana da terstir. Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek, yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dersini tarihten değil Türkiye düşmanlarından aldığını göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu bu taç olmasaydı ne ABD'ye gidebilirdin ne de gittiğinde Türkiye'yi kötü gösterebilirdin. Tek kelimeyle diyorum ki; yazıklar olsun. Biz zillet deyince rahatsız oluyorlar. Bu Kılıçdaroğlu ve ittifakı hayırla nasıl yad edelim? CHP Genel Başkanı'nın neresi doğrudur?

        MUHALEFETİN ABD ZİYARETLERİ: 8 SAATİ MİLLETİMİZE AÇIKLA
        Kılıçdaroğlu'nun ilham kaynağı yerli değildir, bizden değildir. ABD'de ne yaptığı, kimlerle temas kurduğu, kimlerin eline ve avucuna baktığı bellidir. 8 saatlik süreyle ortadan kaybolması kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; bu 8 saatte kimlerle fiskos yaptın? Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak zorundadır. Şimdi de İP heyeti ABD'ye gidecekmiş. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin hemen ardından ABD biletini alan İP'in de yolu yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı ve iş bölümü yapılmıştır. FETÖ'nün çekim alanında siyaset yapmanın onurlu ve haysiyetli hiçbir yanından bahsedilemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı seçecek güç ne AB'dir ne ABD'dir, sadece ve sadece büyük Türk milletidir. CHP yitirdiği iradesini emperyalizmin kanlı siyasetinde bulma çabası içindedir.
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        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde skandal hareket! Dezenformasyon yasasına "evet" diyen vekillerin fotoğrafını...
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