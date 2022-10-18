CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde skandal hareket! Dezenformasyon yasasına "evet" diyen vekillerin fotoğrafını...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için direten ve icazet için ABD'den eli boş dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında dezenformasyon yasası hakkında skandal hareketlerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde bir araya geldiği bilim insanlarıyla olan fotoğrafını ve TBMM'de dezenformasyon yasasına "evet" oyu veren vekillerin olduğu fotoğrafı kıyasladı. "Bir fotoğrafta ben varım. Dünyanın en önemli bilim insanları. Bir de şu tarafa bakın. Bu da Türkiye gerçeği. İkisinin arasında siyah Beyaz kadar fark var. Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var." diyen CHP lideri, daha sonra "Bununla işimiz yok" diyerek diğer fotoğrafı daha sonra yere attı.
Kılıçdaroğlu daha sonra şunları söyledi:
Bazıları çıkıp 'CHP ne yapıyor Mecliste' diyorlar. CHP, parlamentoda demokrasiyi en çok savunan partidir.