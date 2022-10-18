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    • 18.10.2022 16:33
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    İsviçre'de 'Çocuk Festivali'ne saldıran terör örgütü PKK yandaşları hakkında soruşturma başlatıldı

    İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarına karşı aylar sonra harekete geçildi! Basel Başsavcılığı tarafından PKK yandaşlarından 17'si hakkında soruşturma başlatıldı.

    Ee günaydın İsviçre!

    İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarına karşı aylar sonra harekete geçildi.

    17 PKK YANDAŞINA SORUŞTURMA
    İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'daki haberde, olayda katılımcılara saldırdığı tespit edilen 17 şüpheliye Basel Başsavcılığının soruşturma açtığı bildirildi.

    Şüphelilerin, haklarındaki "huzuru bozma, fiziki zarar ve ciddi fiziki zarara teşebbüs" iddialarına ilişkin sorgulanacağı aktarıldı.

    PKK YANDAŞLARI ÇOCUK FESTİVALİNE SALDIRMIŞTI
    Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, binin üzerinde Türkün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti.

    Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

    Olayın ardından polis, saldırıya katıldığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına almış ve Başsavcılık, saldırganlar hakkında adli kovuşturma açmıştı.

    DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ
    Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak tepki göstermişti.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

    "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

    Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

    Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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    Haberler Güncel İsviçre'de 'Çocuk Festivali'ne saldıran terör örgütü PKK yandaşları hakkında soruşturma başlatıldı
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