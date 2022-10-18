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    • 18.10.2022 18:08
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    1999 öncesi EMEKLİLİK ŞARTLARI neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) tüm detaylar ortaya çıktı! PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR nasıl emekli olacak?

    EYT milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde 2022 yılının aralık ayında Meclis'e getirilecek.Peki, 1999 öncesi emeklilik şartları neler? EYT kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1999 öncesi EMEKLİLİK ŞARTLARI neler?

    Başvuru öncesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde hatalı olan işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin borçlanması büyük önem taşıyor. Prim, yıl şartı, yaş sınırı hesaplanırken, çalışılan yıllar, çalışma süreleri aylık üzerinde etkili olacak. Sigortalılığa başlangıç tarihinden önce askerlik yapanlar bu süreyi borçlanmayla emeklilik yaşını ve gününü öne çekebilecek.

    1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.

    EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İLK AYLIKLARINI NE ZAMAN ALACAK?

    Yasal düzenlemenin aralıkta tamamlanması ile birlikte emeklilik başvuruları alınabilecek. Yaş, yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin ardından emeklilik hakkı kazanacak. Emekli aylığı hesaplaması başvurulan aydan sonraki aybaşından itibaren yapılıyor. Hesaplama, aralıkta başvuranlar için 1 Ocak, Ocak'ta başvuranlar için 1 Şubat itibari ile başlatılarak yapılacak. Aylık miktarında sigortalının çalıştığı yıllar, aylık kazançları, çalışma süresi, ödenen fazla primler etkili olacak. Aralıkta başvuranların emekli aylığına ocak ayında enflasyon artışı da yapılacak. Prime esas kazancı (brüt maaşı) yüksek olanlar daha fazla emekli aylığı alacak.

        Yaş dışında prim, sigortalılık süresi tamam olanların aylıkları mevcut emekliler gibi (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemler) üç dönem üzerinden hesaplanacak. Emekli aylığı bağlanırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.

        Yaş dışında prim, sigortalılık süresi tamam olanların aylıkları mevcut emekliler gibi (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemler) üç dönem üzerinden hesaplanacak. Emekli aylığı bağlanırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.

        PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR EYT KAPSIMDA NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

        Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gerekli sigortalılık süresi, prim gün sayısını doldurmasına karşın yaş şartının dolmasını bekleyenler EYT'li kabul ediliyor. Prim gün sayısı yeterli olup yaş dışında bütün koşulları yerine getirenler Ocak 2023 itibariyle emekli olabilecek.

        Prim gün sayısı eksik olanlar ise doğum borçlanması, askerlik, yurtdışı borçlanması yaparak prim gün sayısını tamamlayarak EYT kapsamında emekli olabilecek. Kadınlar 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanabilecek. Doğum borçlanması ile her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma imkânı bulunuyor.
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        Haberler Güncel 1999 öncesi EMEKLİLİK ŞARTLARI neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) tüm detaylar ortaya çıktı! PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR nasıl emekli olacak?
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