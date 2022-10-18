1999 öncesi EMEKLİLİK ŞARTLARI neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) tüm detaylar ortaya çıktı! PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR nasıl emekli olacak?

1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.