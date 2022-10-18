Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan net Yunanistan mesajı: Oldubittiye izin vermeyeceğiz





Hem ülkenin ve milletin güvenliği hem de bölgesel ve dünya barışına katkı sağlamak için çalıştıklarını aktaran Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası arenadaki saygınlığı ve etkinliğinin herkes tarafından görüldüğünü, bu etkin ve saygın yerinin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.



"TÜRKİYE SAĞDUYULU VE SABIRLI BİR POLİTİKA İZLİYOR"

Son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara da değinen Akar, "Bu sorunların karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz" dedi.