Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan net Yunanistan mesajı: Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanları ile "Ateş Serbest-2022" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.
Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetleri Komutanlığından 825 personelin katıldığı, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 39 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyetin sonunda konuşan Akar, sözlerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.
Faaliyetin personelin eğitimini gözden geçirmek, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek ve subay, astsubay adaylarına meslek hayatları boyunca görecekleri harp silah, araç, gereç mühimmatın mekaniğini tanıtmak, etkisini göstermek ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını vurgulayan Akar, "Ateş Serbest-2022"nin başarıyla icra edildiğini belirtti.