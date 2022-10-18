SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan e-insan Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar

"BENİM İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE YANIK HASTANESİNDE PASLI KÜVETLER VARDI"

Sağlık hizmetlerini gelişmiş ülkelerin bile çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. En son Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. 41 şehidimizin yanında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak, 6 tane de ağır olan ki bir tanesi şuuru açıktı, diğer 5'inin durumu biraz sıkıntılı bunlarla belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da yanık için bir hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler, orayı gezdim. Maalesef paslı küvetler vardı. Ama biz şimdi bunları aştık.