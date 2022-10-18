SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan e-insan Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde e-insan Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında Türkiye'de e-devlet'in başarısından gençlere sunulan üniversite, sıaj ve iş imkanlarından bahsetti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
"TÜRKİYE'NİN KALKINMASINI YOLLARDA KÖPRÜLERDE ARAMAK EKSİK BİR YAKLAŞIMDIR"
Demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını eğitimi ile öğretimi ile sosyal destekleri ile insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca süre kaliteli hayat sürme, sosyal devlet güvencesine kavuşma, velhasıl insan olmanın gerektirdiği birçok kaynaktan faydalanamamıştır. Bugün 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri eğitimden sağlığa, ulaşımdan sora belirli bir standardın üzerine hayata sahiptir.
"BENİM İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE YANIK HASTANESİNDE PASLI KÜVETLER VARDI"
Sağlık hizmetlerini gelişmiş ülkelerin bile çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. En son Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. 41 şehidimizin yanında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak, 6 tane de ağır olan ki bir tanesi şuuru açıktı, diğer 5'inin durumu biraz sıkıntılı bunlarla belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da yanık için bir hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler, orayı gezdim. Maalesef paslı küvetler vardı. Ama biz şimdi bunları aştık.
"TÜRKİYE DE ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇERİSİNDE YERİNİ ALDI"
Terörle mücadeleye geldiğimizde tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Güneydoğu'da gece belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi. Şimdi insanlarımız gece geç saatlere kadar kafelerde, restoranlarda geziyorlar. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin neticesinde bunu gerçekleştirdik. Ülkenin dört bir yanında bu huzur varsa, uçak seferleri başladıysa... Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak demiştim ve bunu başardık. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içinde değil, Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinden yerini aldı.