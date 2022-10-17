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    • 17.10.2022 15:49
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    • 17.10.2022 15:58
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    CHP’li İBB’nin metro inşaat şantiyesinden skandal görüntüler! 60 kişinin yemek yediği yemekhanede ne elektrik var ne su!

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet meydanında Ayasofya’nın intikamını almak için çalışmalar yürütürken, AK Partili yönetimlerin projelerini 150 günde 150 projeye iliştirip sahiplenirken Beşiktaş metro şantiyesinden gelen görüntü şok etkisi yarattı. İBB tarafından yapımına devam edilen Beşiktaş metro istasyonunda 60 kişinin yemek yediği yemekhanede su ve elektriğin olmadığı, işçilerin yemek yediği alanın oldukça pis olduğu görüldü.

    İBB’nin metro şantiyesinden skandal görüntüler!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana iş bilmezliği ile, tatilleriyle ve vatandaşın parasını heba ettiği etkinliklerle anılıyor.

    Hizmet uğruna hiçbir şey yapmayan ve AK Partili yönetimlerin projelerini 150 günde 150 projeye eklemekten de kaçınmayan İmamoğlu Sultanahmet'teki Ayasofya intikamı projesini öve öve bitiremezken Beşiktaş'tan gelen bir görüntü şok etti.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi bir vatandaş tarafından görüntülendi.

        İŞÇİLERİN YEMEK YEDİĞİ ALAN PİSLİK İÇİNDE
        60 işçinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenildi. Görüntülerde işçilerin yemek alanın oldukça pis olduğu görüldü.
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        Haberler Güncel CHP’li İBB’nin metro inşaat şantiyesinden skandal görüntüler! 60 kişinin yemek yediği yemekhanede ne elektrik var ne su!
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