CHP’li İBB’nin metro inşaat şantiyesinden skandal görüntüler! 60 kişinin yemek yediği yemekhanede ne elektrik var ne su!

Hizmet uğruna hiçbir şey yapmayan ve AK Partili yönetimlerin projelerini 150 günde 150 projeye eklemekten de kaçınmayan İmamoğlu Sultanahmet'teki Ayasofya intikamı projesini öve öve bitiremezken Beşiktaş'tan gelen bir görüntü şok etti.