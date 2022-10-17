CHP’li İBB’nin metro inşaat şantiyesinden skandal görüntüler! 60 kişinin yemek yediği yemekhanede ne elektrik var ne su!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana iş bilmezliği ile, tatilleriyle ve vatandaşın parasını heba ettiği etkinliklerle anılıyor.
Hizmet uğruna hiçbir şey yapmayan ve AK Partili yönetimlerin projelerini 150 günde 150 projeye eklemekten de kaçınmayan İmamoğlu Sultanahmet'teki Ayasofya intikamı projesini öve öve bitiremezken Beşiktaş'tan gelen bir görüntü şok etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi bir vatandaş tarafından görüntülendi.