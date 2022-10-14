Muharrem İnce ABD'ye icazet gezisine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ukrayna'nın yanında olmalıydık" sözlerine tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ve "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olmalıydık" açıklamasına sert tepki gösterdi.

İnce yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bunu söylemesi; ABD'nin yanında olduğunu, Yunanistan'a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini Orhangazi'de yaptığı açıklama ile eleştirdi. Muharrem İnce Bursa gezisine başladığı Orhangazi'de esnaf ziyareti yaptı buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.