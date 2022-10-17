CHP’li Meclis üyesi Yakup Yeter'den şaşkınlık verici açıklama: İBB hizmetlerini, yerin altından yapıyor siz görmüyorsunuz





"GÖRÜNMEYEN BİR YÖNTEMLE Mİ YAPTINIZ?"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Ben, Fevzi Çakmaklı'yım, arkadaşlar. Fevzi Çakmak, Kaynarca, Alt Kaynarca, benim gençliğim orada geçti. Yıllardan beri bu salon burada, yıllardan beri. Biz görmeden, ne zaman yaptınız? Yeniden, yıktınız. Görünmeyen bir yöntemle mi yaptınız, onu sonra yenilediniz? Onu bilmiyorum yani. Nasıl salon yok ya? Ben her gün oradayım. Dursun o mahallede. Hayır bak şunu söylüyorum. Yakup Bey ben Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi'nden bahsediyorum. Biz yaptık diyoruz. Öyle mi? Yerin altını mı yaptılar?" diye konuştu.