Merdan Yanardağ'ın Osmanlı Devleti'ne savurduğu aşağılık hakaretler için Tele 1'e en üst sınırdan ceza verildi

Halk TV'de yayınlanan "Neden Sonuç" programında Sermaye Piyasası Kuruluna ilişkin bazı iddialar gündeme getirilirken, kişi ve kurumların isimlerinin zikredilerek görüntülerinin ekrana taşınmasını, adı geçen kişilerin suç örgütleriyle bağlantılı olduklarının belirtilmesini 6112 sayılı yasada yer alan "Yayın hizmetleri... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmüne aykırı bulan RTÜK, yayıncı kanala idari para cezası verdi.