Merdan Yanardağ'ın Osmanlı Devleti'ne savurduğu aşağılık hakaretler için Tele 1'e en üst sınırdan ceza verildi

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, izleme raporlarını görüşmek üzere toplanan üst kurul, Tele1 televizyon kanalında sunuculuğunu Merdan Yanardağ'ın yaptığı "18 Dakika" programına ilişkin raporu ele aldı.
Merdan Yanardağ hadsiz sözlerle Osmanlı'yı hedef aldı VİDEO
Yanardağ'ın yayında kullandığı sözlerinin, "milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna", "Osmanlı Devleti'ni aşağılama, tarihe duyulan saygınlığı azaltma ve değersizleştirme sonucunu yarattığına" kanaat getiren Üst Kurul, kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.
Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a ilişkin sözlerini haber bülteninde kullanan kanala "bültenlerinde belgelere dayanmayan iddiaları ve söylentileri haberleştirerek kişileri töhmet altında bıraktığı" gerekçesiyle de üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
KRT VE HALK TV'YE YAPTIRIM
Üst Kurul toplantısında, "Mahkemeden Serhat Albayrak Kararı" başlığı kullanılarak mahkemenin verdiği erişim engeli kararını uygulamayan KRT'ye de üst sınırdan yaptırım uygulandı.