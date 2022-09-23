Talimatı alan CHP'nin mangır medyasından masaya 'Kılıçdaroğlu' dayatması, anket şirketlerine gözdağı: Şimdi Meral Akşener düşünsün





MANGIR MEDYASI DEVREDE: MASAYA KILIÇDAROĞLU DAYATMASI

Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı yayın yapan mangır medyası da harekete geçti.



Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Mangır Merdan Yanardağ, masaya Kılıçdaroğlu dayatmasında bulunarak "Türkiye'nin, muhalefetin artık bir cumhurbaşkanı adayı var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyon, kumpas çöktü. Kılıçdaroğlu bir rest çekti ve bir adaylık çıkışı ortaya koymuş oldu. Bundan sonra yapılacak iş heralde 6'lı masaya teklif olarak götürmesidir. Bu konuda da aceleye gerek yok. Ocak ya da Şubat gibi tarihlerde bunu yapmaları yeterli olacaktır. En azından CHP'den 3 aday adayı görüntüsü ortadan kalkmış oldu" ifadelerini kullandı.