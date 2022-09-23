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    • 23.09.2022 23:45
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    • 24.09.2022 00:10
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    Talimatı alan CHP'nin mangır medyasından masaya 'Kılıçdaroğlu' dayatması, anket şirketlerine gözdağı: Şimdi Meral Akşener düşünsün

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, değil misiniz?" resti sonrası 6+1+1'lik ayağı sallantıda olan masa yıkılmaya yüz tuttu. Meral Akşener'in parlattığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na şartlı destek verirken; İYİ Parti cephesinden CHP liderine peş peşe salvo geldi. Tüm bu yaşananların ışığında CHP yandaşı yayın yapan mangır medyası da talimat almışcasına harekete geçti. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında 6'lı masaya Kemal Kılıçdaroğlu dayatmasında bulunup, anket şirketlerine gözdağı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mangır medyasında masaya Kılıçdaroğlu dayatması

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    Mangır Merdan Yanardağ'dan 6'lı masaya Kılıçdaroğlu dayatması!


    Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak.

    Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.



    "BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.

    Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.


    İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.

    Yavaş ise "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." dedi. İki ismin yanı sıra bazı CHP'li Belediye Başkanları ve Genel Başkan Yardımcıları da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.


        Kılıçdaroğlu'nun olay sözleri, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından CHP ve İYİ Parti arasında da restleşmeler baş gösterdi.


        AKŞENER: ADAY BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ KİŞİ OLACAK
        İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na nazire yaparcasına ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. 13. cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır.'' diye konuştu.


        Meral Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.

        İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Zekai Kaya, "Benim Cumhurbaşkanı adayım, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın..." paylaşımında bulundu.



        MANGIR MEDYASI DEVREDE: MASAYA KILIÇDAROĞLU DAYATMASI
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı yayın yapan mangır medyası da harekete geçti.

        Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Mangır Merdan Yanardağ, masaya Kılıçdaroğlu dayatmasında bulunarak "Türkiye'nin, muhalefetin artık bir cumhurbaşkanı adayı var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyon, kumpas çöktü. Kılıçdaroğlu bir rest çekti ve bir adaylık çıkışı ortaya koymuş oldu. Bundan sonra yapılacak iş heralde 6'lı masaya teklif olarak götürmesidir. Bu konuda da aceleye gerek yok. Ocak ya da Şubat gibi tarihlerde bunu yapmaları yeterli olacaktır. En azından CHP'den 3 aday adayı görüntüsü ortadan kalkmış oldu" ifadelerini kullandı.



            ANKET ŞİRKETLERİNE GÖZDAĞI
            Yanardağ masaya Kılıçdaroğlu dayatması yapmakla da yetinmedi, anket şirketlerine de üstü kapalı gözdağı verdi.

            TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin artık sokak anketlerine konulmaması gerektiğini belirtip, sadece Kılıçdaroğlu'nun isminin yeterli olacağını ifade ederek şunları söyledi;

            Buradan kamuoyu araştırma şirketlerine de söylenecek tek şey şu; Artık 3 adaylı, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan'lı anketler yapmaya artık gerek yok.
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