Talimatı alan CHP'nin mangır medyasından masaya 'Kılıçdaroğlu' dayatması, anket şirketlerine gözdağı: Şimdi Meral Akşener düşünsün

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak.
Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.
"BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.
Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.
İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.
Yavaş ise "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." dedi. İki ismin yanı sıra bazı CHP'li Belediye Başkanları ve Genel Başkan Yardımcıları da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.