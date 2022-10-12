CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 yıl önce yapılan yurdun tabelasını değiştirip tekrar açtı
Ekrem İmamoğlu; 15 sene önce inşa edilen ve kullanılan yurdun açılışını yeniden gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi: "Bugün Maltepe'de açılışı yapılan yurt binası zaten yıllardır kız öğrenci yurdu olarak işletiliyordu. İBB Başkanı ne yaptı? 2 tabela asıp binayı boyattı. Pes doğrusu" dedi.
12.10.2022 20:34 - Son Güncelleme: 12.10.2022 21:11
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; 15 sene önce inşa edilen ve kullanılan yurdun açılışını yeniden gerçekleştirdi.
2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Maltepe Kız Öğrenci Yurdu'nun tabelasının değiştirildiği ve dış boya çalışması yapıldığı öğrenildi.
Pandemi döneminde eğitime ara verilmesinin ardından yeni yönetim tarafından boşaltılan yurda 'Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Kız Öğrenci Yurdu' tabelası asıldı.
EKŞİ: "YURT BİNASI ZATEN YILLARDIR KIZ ÖĞRENCI YURDU OLARAK İŞLETİLİYORDU"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "İBB başkanının açıkladığı '150 günde 150 proje' balonunu bir kez daha patlatıyoruz.