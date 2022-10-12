CHP’li Ekrem İmamoğlu 15 yıl önce yapılan yurdun tabelasını değiştirip tekrar açtı

EKŞİ: "YURT BİNASI ZATEN YILLARDIR KIZ ÖĞRENCI YURDU OLARAK İŞLETİLİYORDU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, "İBB başkanının açıkladığı '150 günde 150 proje' balonunu bir kez daha patlatıyoruz.