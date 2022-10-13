CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Antik Roma Hipodromu hayalinde ısrarcı! Uzmanların açıklamalarını hiçe saydı bilmiyorlar dedi

Mimar Sinan Genim ise üstteki tarihi yapıların kaldırılamayacağını belirterek, "Hipodromun tribünleri üzerinde İbrahim Paşa Sarayı, karşısında Sultanahmet Camisi, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yeniçeri Müzesi var. İBB'nin yapacağı herhalde orta bölümü açmak. Orta bölümde de Örmeli Sütun, Yılanlı Sütun, Dikilitaş ve daha sonra yapılan Alman Çeşmesi var." bilgisini verdi.