CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Antik Roma Hipodromu hayalinde ısrarcı! Uzmanların açıklamalarını hiçe saydı bilmiyorlar dedi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihanet projesi Antik Roma Hipodromu İstanbulluları ve uzmanları ayağa kaldırmıştı. Birçok uzman söz konusu proje nedeniyle birçok yapının yıkılması gerekeceğini söylerken bazı uzmanlar ise vahim bir hata dedi. İmamoğlu, tüm tepkilere rağmen Beyazıt Meydanı'nda 'Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi' düzenledi. İmamoğlu, uzmanların bilgi eksikliği olduğu bile iddia etti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği gibi Ayasofya'nın ibadete açılmasının intikamıymış gibi Antik Roma Hipodromu projesini öne sürmesi büyük tepki çekti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şu an kısmen Sultanahmet Meydanı, şimdiki ismiyle Türk İslam Eserleri Müzesi, Osmanlı döneminde İbrahim Paşa Sarayı, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yeniçeri Müzesi Örmeli Sütun, Yılanlı Sütun, Dikilitaş ve daha sonra yapılan Alman Çeşmesi'nin üzerinde bulunduğu bölgede Antik Roma'nın hipodromunu canlandırma düşüncesi uzmanları bile ayağa kaldırdı.
Tarihi yarımadadaki birçok projenin restorasyonunda bilim kurulu üyeliği yapan ve İstanbul Tarihi Alanların Kurucu Alan Başkanı yüksek mimar İhsan Sarı, İBB'nin projesinin hayata geçirilmesinin vahim bir hata olacağını, kentin kültürel bütünlüğünü bozacağını söyledi.
Mimar Sinan Genim ise üstteki tarihi yapıların kaldırılamayacağını belirterek, "Hipodromun tribünleri üzerinde İbrahim Paşa Sarayı, karşısında Sultanahmet Camisi, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yeniçeri Müzesi var. İBB'nin yapacağı herhalde orta bölümü açmak. Orta bölümde de Örmeli Sütun, Yılanlı Sütun, Dikilitaş ve daha sonra yapılan Alman Çeşmesi var." bilgisini verdi.
İstanbullular, uzmanlar, siyasetçiler skandal projeye tepkilerini dile getirirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ısrarında devam etti.