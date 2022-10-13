CHP’li İBB aracındaki demirler hurdacıya satıldı!

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE İBB'NİN KAPILARINI AÇAN CHP'DE BU İLK DEĞİL! TERÖRİSTLERE HEP SAHİP ÇIKTILAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı.

CHP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

CHP'nin teröristlere sahip çıkması yeni değil. Daha önce de CHP teröristlere sahip çıkmıştı.

İşte o teröristler ve eylemleri: