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    • Güncel
    • 13.10.2022 12:32
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    • 13.10.2022 12:54
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    CHP'li İBB aracındaki demirler hurdacıya satıldı!

    Son dakika haberi! Belediyeye PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı isimleri dolduran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu. Çekilen görüntülerde İBB'ye ait araçtaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı iddia edildi. Videoyu çeken vatandaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi demir satıyor. Belediyenin demirlerini böyle hurdacılara satıyorlar" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB aracındaki demirler hurdacıya satıldı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçtaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı bir vatandaş tarafından görüntülendi.



    CHP'Lİ İBB'NİN DEMİRLERİ HURDACIYA SATILDI | VİDEO İZLE

    "BELEDİYENİN DEMİRLERİNİ SATIYORLAR"
    İBB aracından çıkarılan demirleri görüntüleyen vatandaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi demir satıyor. Belediyenin demirlerini böyle hurdacılara satıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Görüntülere tepki gösteren bir vatandaş, "Daha neler çıkacak bu belediyeden PKK'lı çıktı torbacı çıktı hurdacı çıktı trafik magandası çıktı Yapılmış eserleri boyalayıp açılış yapan çıktı" ifadelerini kullandı.


    İBB ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde Adana'da yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

        TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE İBB'NİN KAPILARINI AÇAN CHP'DE BU İLK DEĞİL! TERÖRİSTLERE HEP SAHİP ÇIKTILAR
        CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı.

        CHP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ
        CHP'nin teröristlere sahip çıkması yeni değil. Daha önce de CHP teröristlere sahip çıkmıştı.

        İşte o teröristler ve eylemleri:


        İstanbul Bayrampaşa'da çevikkuvete saldıran Berna Yılmaz


        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran Elif Sultan Kalsen

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            Mahmut Tanal'ın misafiri olan ve TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel


            Mehmetçiğe bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist Ceren Güneş

            CHP'Lİ İBB'NİN KADROSUNDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI İSİMLER


            Mustafa Kılıç


                Serbun Yurtsever


                Melikşah K.


                Eyüp Ç.


                    Sevtap Ayman


                    Turan A.


                    Ömer Keleş


                        Halil Y.


                        Veysi A.


                        Uğur Derman
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                                Haberler Güncel CHP'li İBB aracındaki demirler hurdacıya satıldı!
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