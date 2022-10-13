CHP’li İBB aracındaki demirler hurdacıya satıldı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçtaki demirlerin çalışanlar tarafından hurdacıya satıldığı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
CHP'Lİ İBB'NİN DEMİRLERİ HURDACIYA SATILDI | VİDEO İZLE
"BELEDİYENİN DEMİRLERİNİ SATIYORLAR"
İBB aracından çıkarılan demirleri görüntüleyen vatandaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi demir satıyor. Belediyenin demirlerini böyle hurdacılara satıyorlar" ifadelerini kullandı.
Görüntülere tepki gösteren bir vatandaş, "Daha neler çıkacak bu belediyeden PKK'lı çıktı torbacı çıktı hurdacı çıktı trafik magandası çıktı Yapılmış eserleri boyalayıp açılış yapan çıktı" ifadelerini kullandı.