Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye SİHA kullanımında şu anda lider! Kızılelma İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım

TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR | VİDEO
Selçuk Bayraktar şunları söyledi:
Öncelikle ben sizleri TEKNOFEST'i düzenlemeye başladığımız ilk yıldan beri yol arkadaşımız ve paydaşımız olduğunuz için bu büyük organizasyonun önemli parçası olduğunuz için Turkuvaz Medya grubuna a Haber'e şükranlarımı iletmek isterim.
Teknofest öncelikle merkezindeki teknoloji yarışmaları için düzenleniyordu ilk yıllarında önemli bir ziyaretçi ilgisi olmuştu. Yarışmalara ilgi azdı ama yine çok büyüktü. Bu katlanarak büyüdü ve bu yıl 600 bin gencimiz yarışmalara başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar.
İlk yıl savunma sanayi alanındaydı ama artık yüzde 90'nından fazlası teknolojinin diğer sivil alanlarında da çalışmalar var. Teknolojik kuşatmayı kırdık artık diğer sivil alanlara milli teknoloji hamlesiyle taşımış oluyor. Önce savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak.