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    • 02.09.2022 17:01
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    Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye SİHA kullanımında şu anda lider! Kızılelma İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım

    TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar "Karabağ muharebesi SİHA'larla kazanılan ilk savaş olarak kabul ediliyor. Türkiye SİHA kullanmınında şu an lider" derken Kızılelma'yla ilgili de "Kızılelma Bayraktar, az görünür bir tasarıma sahip. İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım" ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar’dan özel açıklamalar

    TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    SELÇUK BAYRAKTAR'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR | VİDEO

    Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

    Öncelikle ben sizleri TEKNOFEST'i düzenlemeye başladığımız ilk yıldan beri yol arkadaşımız ve paydaşımız olduğunuz için bu büyük organizasyonun önemli parçası olduğunuz için Turkuvaz Medya grubuna a Haber'e şükranlarımı iletmek isterim.

    Teknofest öncelikle merkezindeki teknoloji yarışmaları için düzenleniyordu ilk yıllarında önemli bir ziyaretçi ilgisi olmuştu. Yarışmalara ilgi azdı ama yine çok büyüktü. Bu katlanarak büyüdü ve bu yıl 600 bin gencimiz yarışmalara başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar.

    İlk yıl savunma sanayi alanındaydı ama artık yüzde 90'nından fazlası teknolojinin diğer sivil alanlarında da çalışmalar var. Teknolojik kuşatmayı kırdık artık diğer sivil alanlara milli teknoloji hamlesiyle taşımış oluyor. Önce savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak.

        "TEKNOLOJİK KUŞATMAYI KIRDIK"
        Teknolojik kuşatmayı kırdık. Savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak. Bütün dünyanın gittiği yer burası. Türk orduları, mühendisleri bunu başardı. Karabağ muharebesi SİHA'larla kazanılan ilk savaş olarak kabul ediliyor. Türkiye SİHA kullanmınında şu an lider.

        "İLK GÜN KIZILELMA BAYRAKTAR HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK"
        Kızılelma Bayraktar, az görünür bir tasarıma sahip. İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım. İlk günden itibaren Kızılelma'yı geliştirme hedefiyle yola çıktık.

        AMBARGOLAR ETKİLEMEDİ
        Bugün Kanada'nın bize kamera vermemesi bize problem olmaz. Hedef aynı hedef. Biz ASELSAN'ın kamerasını takar devam ederiz. Kanada bizden bir gün İHA isterse onları için sıkıntı olur. Kanada halkı yardım toplamaya başladı İHA almak için.

            "TB3 SİHA İLK UÇUŞUNU ÖNÜMÜZDEKİ SENE YAPACAK"
            TB3 SİHA'lar ilk uçuşunu önümüzdeki sene yapacak. Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Bayraktar TB3'ü yapacağımızı söylediğimizde 1 yıl sonra ABD'li üretici ve Heron da açıklama yapmaya başladı. Biz de yapacağız diye. Bakalım ilk kim olacak.

            "HAYATIMIZI MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE ADAMIŞ AİLEYİZ"
            Biz hayatımızı milli teknoloji hamlesine adamış bir aileyiz. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz.

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            Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye SİHA kullanımında şu anda lider! Kızılelma İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım
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