Son dakika: İstanbul Fikirtepe rezidans yangını! İstanbul fikirtepe son dakika rezidans yangını NEDEN ÇIKTI? Fikirtepe yangın ÖLÜ ve YARALI var mı?

İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı lüks bir rezidansta yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülere yansıdı. Anadolu yakasındaki tüm İtfaiye ekipleri ile birlikte iş makineleri de yangını söndürmek için seferber oldu. Rezidanstaki yangın dolayısıyla dumanlar gökyüzünü kapladı.
SON DAKİKA FİKİRTEPE YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Yangının henüz neden çıktığı belli olmadı. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Yangının havalandırma boşluğunda çıktığı tahmin ediliyor. Yangın dış cephe kaplaması üzerinden kısa sürede tüm binayı kapladı.
FİKİRTPE YANGINI ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Fikirtepe'de 24 katlı rezidansta kaç kişinin olduğu bilinmiyor. Şimdilik can kaybı ve yaralının olmadığı belirtildi.
İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR