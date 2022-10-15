Son dakika: İstanbul Fikirtepe rezidans yangını! İstanbul fikirtepe son dakika rezidans yangını NEDEN ÇIKTI? Fikirtepe yangın ÖLÜ ve YARALI var mı?

İstanbul Fikirtepe'de bulunan 24 katlı lüks bir rezidansta yangın çıktı. Yangının binayı komple sardığı görüntülere yansıdı. Anadolu yakasındaki tüm İtfaiye ekipleri ile birlikte iş makineleri de yangını söndürmek için seferber oldu. Rezidanstaki yangın dolayısıyla dumanlar gökyüzünü kapladı.