SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun TEKNOFEST'te KIZIELMA ve HÜRKUŞ'u imzaladı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı. Başkan Erdoğan, burada Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı, uçakların önünde poz verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı.
Başkan Erdoğan, burada Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı, uçakların önünde poz verdi.
Başkan Erdoğan KIZILELMA'ya imza attı VİDEO
Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, silahlı insansız hava araçlarının dünyanın 30'dan fazla ülkesinde Türkiye'yi gururla temsil ettiğine, bu araçlara entegre edilen hemen her tür cihazın ve mühimmatın üretiminin de yerli olarak yapıldığına dikkati çekti.
"Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir." ifadelerini kullanan Erdoğan, dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsünün savunma sanayi olduğunu bu amaçla geliştirilen ürünlerin kısa sürede hayatın diğer alanlarına da teşmil edildiğini anlattı.