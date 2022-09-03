SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun TEKNOFEST’te KIZIELMA ve HÜRKUŞ’u imzaladı

"Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir." ifadelerini kullanan Erdoğan, dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsünün savunma sanayi olduğunu bu amaçla geliştirilen ürünlerin kısa sürede hayatın diğer alanlarına da teşmil edildiğini anlattı.