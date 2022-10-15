Saadet Partisi’nde adaylık kazanı kaynıyor! Kongreye sayılı günler kala bir isim daha adaylığını açıklayacak

30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni yapacak olan Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun rakipleri artıyor.
Saadet Partili İlyas Tonguç öncülüğünde Haymana'da önemli bir toplantı gerçekleştirildiği ve toplantıdan Tonguç'un ya da Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkanı Selman Esmerer'in aday olarak çıkabileceği iddia edildi.
ADAYLIK KAZANI KAYNIYOR
Genel Başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın ardından partinin CHP'ye yakınlaşmasından rahatsız olan bir ismin daha adaylığını duyuracağı iddia edildi.