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    • 15.10.2022 22:57
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    Saadet Partisi’nde adaylık kazanı kaynıyor! Kongreye sayılı günler kala bir isim daha adaylığını açıklayacak

    6’lı masanın üyesi Saadet Partisi’nde genel başkanın seçileceği kongreye sayılı günler kala adaylık yarışı baş gösterdi. Partideki etkili bir ismin adaylığını açıklamaya hazırlandığı bildirildi.

    Saadet Partisi’nde adaylık yarışı kızışıyor

    30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni yapacak olan Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun rakipleri artıyor.



    Saadet Partili İlyas Tonguç öncülüğünde Haymana'da önemli bir toplantı gerçekleştirildiği ve toplantıdan Tonguç'un ya da Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkanı Selman Esmerer'in aday olarak çıkabileceği iddia edildi.



    ADAYLIK KAZANI KAYNIYOR
    Genel Başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın ardından partinin CHP'ye yakınlaşmasından rahatsız olan bir ismin daha adaylığını duyuracağı iddia edildi.



        KARAMOLLAOĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR
        Haber7'nin haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday yarışından çekilerek tüm teşkilatın üzerinde fikir birliği kurabileceği farklı bir ismin de desteklenebileceği iddia ediliyor.

        Saadet Partisi'nin mevcut politikalarından rahatsız olan başka grupların da aday çıkarmak için kulis yaptıkları başka adayların da çıkabileceği konuşuluyor.



        TURHAN VE KARADUMAN DA ADAYLIK YARIŞINA KATILACAK
        Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan ve Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın Temel Karamollaoğlu'na karşı aday arayışına girdiği belirtiliyor.

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        Haberler Güncel Saadet Partisi’nde adaylık kazanı kaynıyor! Kongreye sayılı günler kala bir isim daha adaylığını açıklayacak
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