Saadet Partisi’nde adaylık kazanı kaynıyor! Kongreye sayılı günler kala bir isim daha adaylığını açıklayacak





KARAMOLLAOĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR

Haber7'nin haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday yarışından çekilerek tüm teşkilatın üzerinde fikir birliği kurabileceği farklı bir ismin de desteklenebileceği iddia ediliyor.



Saadet Partisi'nin mevcut politikalarından rahatsız olan başka grupların da aday çıkarmak için kulis yaptıkları başka adayların da çıkabileceği konuşuluyor.