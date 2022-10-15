Yaralı madenciler için umutlu bekleyiş! Başhekim Prof. Dr. Yiyit: 5 hasta için zamana ihtiyaç var

DIŞARIDAN GÖREMEDİĞİMİZ YARALAR

Dışarıdan görmediğiniz yaralar. Uzun süre sıcak havaya teneffüs ettiler o yüzden vücudun içindeki tahribatın etkisini bilmiyoruz. Antibiyotiklerini veriyoruz.

KALACAK YERLER SAĞLANDI

Hasta yakınlarının hastanede kalacaklarını açıklayan Yiyit "Sizin için kalacak yerler organize ettik. Size bazı kartlar vereceğiz. Kişiye özel kartlar tanımlayacağız. Onun dışında sizin bekleyeceğiniz bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi hocamız pansumanları yapıyor. Bir yakını hastasıyla görüştüreceğiz." diye konuştu.