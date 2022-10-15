Yaralı madenciler için umutlu bekleyiş! Başhekim Prof. Dr. Yiyit: 5 hasta için zamana ihtiyaç var

Bartın'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.
YAKINLARI BİR ARAYA GELDİ
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaralı yakınlarını amfide bir araya getirerek yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi.
Bartın'da maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.
Taner Şen, Ayhan Akgün, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş'ın yakınları amfide bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hasta yakınlarını hastanede ağırlayacaklarını belirtti. Yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi.
MAKSİMUM TEDAVİ VERECEĞİZ
Yiyit son durum hakkında bilgi verdi:
Dün gece geldiğimden beri ekip olarak ayaktayız. Güzel haberler vermek için uğraşıyoruz. Öncelikle uzun soluklu bir sürecimiz olacak. Hastalarımızı yanık ünitesinde takip ediyoruz ama yoğun bakım kısmında yanık ekibimiz de takip ediyor. Bizler maksimum tedavi vereceğiz. Siz dua edeceksiniz.
HASTALARIMIZIN ZAMANA İHTİYACI VAR
Belli bir zamana ihtiyacımız var. Hastalarımızın 5 tanesinde yanıklar var. Bir tanesi karbonmonoksit zehirlenmesi o yüzden hiperbarik oksijen alıyor. Durumu iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızın zamana ihtiyacı var.