Gökçen, raporda "Beden uyum sürecine erişimleri kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve ameliyatlarının SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.

"HORMON İLAÇLARINI SGK KARŞILASIN" Transların Türkiye'de temel haklarından yararlanmadığını belirten Gökçen, transların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen , '20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü' kapsamında bir rapor yayımladı.

CHP'nin derdi varsa yoksa LGBT! Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın