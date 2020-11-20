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    • 20.11.2020 15:51
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    'nin derdi varsa yoksa ! Genel Başkan Yardımcısı : Transların ameliyatı ve ilaçları tarafından karşılansın

    'nin gündeminde yine dünyanın yeni zehri olan projesine destek var. CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , transların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve ameliyatlarının tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

    CHP'nin derdi varsa yoksa LGBT!

    Cumhuriyet Halk Partisi () Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , '20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü' kapsamında bir rapor yayımladı.

    "HORMON İLAÇLARINI SGK KARŞILASIN"
    Transların Türkiye'de temel haklarından yararlanmadığını belirten Gökçen, transların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

    Gökçen, raporda "Beden uyum sürecine erişimleri kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve ameliyatlarının SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.

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    Haberler Güncel CHP'nin derdi varsa yoksa LGBT! Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın