SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldı. 2016'da Kuzey Irak/Gara bölgesinde faaliyet yürüttü.

PKK tarafından 2017'de Sincar'da görevlendirilen Kaya, Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

DÜN SÖZDE SAĞLIK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

MİT dün de terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirmişti.