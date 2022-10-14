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    • Güncel
    • 14.10.2022 09:37
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    • 14.10.2022 09:48
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    SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

    MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

    Son dakika haberleri... MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

    Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    SÖZDE LOTİSTİK SORUMLUSU SİNCAR'DA YAKALANDI
    MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

        Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldı. 2016'da Kuzey Irak/Gara bölgesinde faaliyet yürüttü.

        PKK tarafından 2017'de Sincar'da görevlendirilen Kaya, Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

        DÜN SÖZDE SAĞLIK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
        MİT dün de terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirmişti.

        MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER

        MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı. İşte o isimlerden öne çıkanlar...

        2 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            9 Ekim Gara
            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

            10 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

            6 Ekim Aynularap
            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı genel sorumlusu etkisiz hale getirildi
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