SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

9 Ekim Gara
PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri
10 Ekim Sincar
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya
6 Ekim Aynularap
PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş
29 Eylül Afrin-Azez karayolu
PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen
28 Eylül Halep
PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur
26 Eylül
PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol
23 Eylül Sınır hattı
PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım
18 Eylül Ayn İsa
PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz
12 Eylül Erbil
PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç
4 Eylül Sincar
PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi
31 Ağustos Gara
PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan