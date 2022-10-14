Kılıçdaroğlu'nun 'PayPal' yalanı: Yasaklanmadı kendileri Türkiye'den çıktı

ABD ziyareti kapsamında Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektörden isimlerle bir araya geldiğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada PayPal'ın Türkiye'de yasaklandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası kısa sürede yalanlandı.
PAYPAL'IN YASAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti kapsamında Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektörden isimlerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu buluşmayla ilgili ayrıntıları sosyal medyadan paylaştı.
Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar" ifadelerini kullandı.
OLMAYAN YASAĞI KALDIRACAKMIŞ
Sözlerine sosyal medyadan devam eden Kılıçdaroğlu "Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız. Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye'deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu" dedi.
ALKAN: KENDİ KARARLARIYLA ÇEKİLDİLER
ShiftDelete Kurucusu Hakkı Alkan ise Kılıçdaroğlu'nun PayPal yasağı olduğuna dair ifadelerini sosyal medyadan yalanladı.
Kılıçdaroğlu şunları yazdı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun teknoloji şirketleriyle görüşmesi çok önemli. Bildiğim kadarıyla, ülkemizde PayPal'ın yasaklanması söz konusu olmadı. Sunucularını Türkiye'ye getirmeyi reddettiği için kendi kararlarıyla ülkemizden çekildiler. Yeniden ülkemizde faaliyete başlamak için de önemli yol aldılar. İsmini açıklayamayacağım (kendilerinden izin alamadığım) bir özel kurum ile uzun zamandır Türkiye'de yeniden faaliyete geçmek için çalışıyorlar. Dünyaya dijital iş üreten gençlerin ödeme alabilmesi için PayPal'in ülkemizde faaliyetini sürdürmesi çok değerli."