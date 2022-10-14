Kılıçdaroğlu'nun 'PayPal' yalanı: Yasaklanmadı kendileri Türkiye'den çıktı

ABD ziyareti kapsamında Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektörden isimlerle bir araya geldiğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada PayPal'ın Türkiye'de yasaklandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası kısa sürede yalanlandı.

PAYPAL'IN YASAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti kapsamında Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektörden isimlerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu buluşmayla ilgili ayrıntıları sosyal medyadan paylaştı.

Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar" ifadelerini kullandı.