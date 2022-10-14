İranlı casusun sözleri mahkemeye damga vurdu! "İran'da direkt öldürüyorlar"

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı "muhalif kaçırma" operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) bozulmuş, geçtiğimiz Şubat ayında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve savcı Davut Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan 3'ü 19 Temmuz'da yapılan ilk duruşmada tahliye edilmiş, tutuklu yargılanan savcı Davut Yılmaz geçen ay Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilmişti.
Dün yapılan duruşmada ise mahkeme heyeti, sanıklardan Tuncay Buyurgan ve Kamil Taşçı'nın tahliyelerine karar verdi. Diğer 11 tutuklu sanığın tahliye talepleri reddedildi.
İRANLI AJANIN SAVUNMASI
Duruşmada savunmasını yapan İran uyruklu sanık Morteza Soltan Sanjari, casusluk örgütünün lideri İhsan Sağlam'la birlikte Burkina Faso'da iş yapmak için iki kez Afrika'ya gittiklerini, patronunun Seyed Mehdi Hosseini (İddianameye göre İran istihbarat servisinden) olduğunu söyledi.
İddianamede kendisinin İran istihbaratı saha elemanı olarak gösterildiğini ve İran istihbaratının parasını taşımakla suçlandığını belirten Sanjari, sadece tercümanlık yaptığını, casusluk ve adam kaçırma gibi işleri o sırada fark etmediğini savundu.
EN MÜSLÜMAN ÜLKE TÜRKİYE
Sanjari, bir süre sonra İranlıların kendisi hakkında "Bunun Türkiye'de adamı var" şeklinde konuştuğunu, daha sonra "bize yardımcı olmuyorsun" diye işkence yapıp parasını aldıklarını, apar topar İran'dan kaçtığını ve Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Türkiye'ye gelince iki yıl İhsan Sağlam'ın şirketinde çalıştığını anlatan Sanjari, "Bana 'en Müslüman ülke neresi' diye sorsalar, 'Türkiye' derim. Samimice anlatıyorum. Orda (İran'da) direkt adamı öldürüyorlar." diye konuştu.