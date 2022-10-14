İranlı casusun sözleri mahkemeye damga vurdu! "İran'da direkt öldürüyorlar"

İRANLI AJANIN SAVUNMASI

Duruşmada savunmasını yapan İran uyruklu sanık Morteza Soltan Sanjari, casusluk örgütünün lideri İhsan Sağlam'la birlikte Burkina Faso'da iş yapmak için iki kez Afrika'ya gittiklerini, patronunun Seyed Mehdi Hosseini (İddianameye göre İran istihbarat servisinden) olduğunu söyledi.

İddianamede kendisinin İran istihbaratı saha elemanı olarak gösterildiğini ve İran istihbaratının parasını taşımakla suçlandığını belirten Sanjari, sadece tercümanlık yaptığını, casusluk ve adam kaçırma gibi işleri o sırada fark etmediğini savundu.