Saatlerce süren yolculuk 5 dakikaya düştü! Başkan Erdoğan Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı:

Tüneller, Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden yapıldı. 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her köşesi tarihimizle bezelidir. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve kahramanların hatıraları şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır.

Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak, Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.

20 yılda ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için alt yapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz.

Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılara rağmen imkanlarımız daha büyüktür. Türkiye'yi güçsüz, dağınık, kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama milletimiz, kazandığı değerlerin kıymetini çok iyi biliyor.