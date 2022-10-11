Başkan Erdoğan'ın KKTC çağrısına ilk karşılık Rusya'dan geldi: Direkt uçuş ve konsolosluk adımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında uluslararası topluma Kıbrıs Türkleri'ne yönelik izolasyondan vazgeçme ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıma çağrısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde de temaslarda bulunduğu liderlere KKTC için adım atmaları talebini iletmişti. Tartışmalarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
ULUSLARASI TOPLUMA ANLATIYORUZ
Şanghay Zirvesi'nin ardından uçakta gazeteciler "Rusya Federasyonu'nun, KKTC'yi tanıyabileceğine dair bazı yorumlar yapılıyordu, bu konu gündeme geldi mi?" sorusunu Başkan Erdoğan'a yöneltmişti.
Başkan Erdoğan, şu yanıtı verdi:
Kuzey Kıbrıs konusundaki tutumumuzu sadece Rusya'ya değil, tüm uluslararası topluma anlatıyoruz, beklentilerimizi gerekçeleriyle izah ediyoruz.
BİR AN ÖNCE KKTC'Yİ TANIYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmişler Milletler 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'KKTC'yi tanıyın' çağrısında bulunmuştu.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Kıbrıs Türk halkının eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözüm anahtarıdır. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz.