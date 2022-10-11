Başkan Erdoğan'ın KKTC çağrısına ilk karşılık Rusya'dan geldi: Direkt uçuş ve konsolosluk adımı

KONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYORUZ

Konu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyen yetkililer, "Rusya Federasyonu, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde bir konsolosluk açma olasılığını değerlendiriyor. Bu konuda çalışma da yürütülüyor. Zira orada, 10 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri onlar için mevcut değil. Ancak konsolosluğun açılması, 'KKTC'yi diplomatik olarak tanıma' anlamına gelmeyecek. 2022'nin sonuna kadar açmayı planladığımız bu konsolosluk binası, KKTC olduğu belirtilmeden, 'Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu' olarak anılacak" ifadelerini kullandı.