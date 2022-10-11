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    • Dünya
    • 11.10.2022 16:54
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    • 11.10.2022 16:54
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    Başkan Erdoğan'ın KKTC çağrısına ilk karşılık Rusya'dan geldi: Direkt uçuş ve konsolosluk adımı

    Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere örgüt üyesi tüm ülkelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma noktasında harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan, KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma Birleşmiş Milletler kürsüsünden de seslenmişti. Yapılan girişimlerin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşların yakın bir zamanda başlayacağı ve Moskova'nın 2022'nin sonuna kadar Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açacağı öne sürüldü.

    Rusya KKTC’ye konsolosluk açacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında uluslararası topluma Kıbrıs Türkleri'ne yönelik izolasyondan vazgeçme ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıma çağrısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde de temaslarda bulunduğu liderlere KKTC için adım atmaları talebini iletmişti. Tartışmalarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

    ULUSLARASI TOPLUMA ANLATIYORUZ
    Şanghay Zirvesi'nin ardından uçakta gazeteciler "Rusya Federasyonu'nun, KKTC'yi tanıyabileceğine dair bazı yorumlar yapılıyordu, bu konu gündeme geldi mi?" sorusunu Başkan Erdoğan'a yöneltmişti.

    Başkan Erdoğan, şu yanıtı verdi:
    Kuzey Kıbrıs konusundaki tutumumuzu sadece Rusya'ya değil, tüm uluslararası topluma anlatıyoruz, beklentilerimizi gerekçeleriyle izah ediyoruz.

    BİR AN ÖNCE KKTC'Yİ TANIYIN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmişler Milletler 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'KKTC'yi tanıyın' çağrısında bulunmuştu.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:
    Kıbrıs Türk halkının eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözüm anahtarıdır. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz.

        DİREKT UÇUŞLAR BAŞLIYOR
        Rus İzvestiya gazetesine bilgi veren üst düzey kaynaklar, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) direkt uçuşları başlatacağı bilgisini doğruladı.

        Aynı kaynaklar ayrıca, Moskova'nın Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açmaya hazırlandığını ifade etti.

        KKTC'Yİ TANIMA ANLAMI TAŞIMIYOR
        Kaynaklar, direkt uçuşları sadece bir Rus özel şirketinin gerçekleştireceği, bunun Rusya devletinin bir kararı olmadığını söyledi.

        Kaynaklar, "Bu, özel bir Rus havayolunun girişimi. Havayolu şirketi direkt uçuşlar düzenlemeyi planlıyor. Ancak bu, KKTC'nin Rusya tarafından diplomatik olarak tanınması anlamına gelmiyor. Moskova'nın KKTC'ye olan pozisyonu aynı kalacak" şeklinde konuştu.

        KONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYORUZ
        Konu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyen yetkililer, "Rusya Federasyonu, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde bir konsolosluk açma olasılığını değerlendiriyor. Bu konuda çalışma da yürütülüyor. Zira orada, 10 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri onlar için mevcut değil. Ancak konsolosluğun açılması, 'KKTC'yi diplomatik olarak tanıma' anlamına gelmeyecek. 2022'nin sonuna kadar açmayı planladığımız bu konsolosluk binası, KKTC olduğu belirtilmeden, 'Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu' olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

            TAYVAN ÖRNEĞİNİ VERDİLER
            Rus yetkililer, bu konuda Tayvan örneğini verdi. Ülkelerin Tayvan'ı resmi olarak tanımadığını ancak Taipei'de ofisler açtığını söyledi.

            Aynı yetkililer, KKTC'de de benzer bir uygulamanın olduğunu ancak diğer ülkelerin KKTC'yi tanıma yoluna gitmediğini kaydetti.

            KKTC'de, İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya ve ABD'nin ofisleri bulunuyor.

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