CHP'li Gürsel Tekin 'R' yaptı: "HDP'ye bakanlık verilebilir" dememiş!

AK Partili olduğunu dile getiren bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette." diyerek yanıt verdi.

CHP'nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın ise geride kalan gün CHP'nin HDP ile ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş, ''HDP önemli bir aktör ve görüşmemiz sürüyor'' demişti.