CHP'li Gürsel Tekin 'R' yaptı: "HDP'ye bakanlık verilebilir" dememiş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi devirmek için bir araya gelen 6 benzemezin kurduğu masaya, altından dahil olan HDP'nin tehditleri arttıkça partilerin tavizleri de artıyor. Gizli ortağa şirin gözükmek isteyen CHP eli yükselten partiler arasında birinci sırada. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin HDP'ye bakanlık vaadinde bulundu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masada, adaylık üzerinden büyük bir kriz ortaya çıkmıştı.
HDP'YE BAKANLIK VAADİ
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Parti'yi kızdırmıştı.
2019 yerel seçimlerinde açıkça ittifak yaptıkları HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Parti kanadı, Tekin'i, "Hadsiz ve münasebetsiz" diyerek adeta yerden yere vurmuştu.
PARTİSİ TARAFINDAN DIŞLANMIŞTI
Yoğun tartışmalara neden olan gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin'in sözleri hakkında, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" demişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına paralel olarak "Tekin'in açıklamaları şahsi fikirleri" ifadelerini kullanmıştı.