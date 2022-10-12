Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 12.10.2022 08:45
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    • 12.10.2022 08:52
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    CHP'li Gürsel Tekin 'R' yaptı: "HDP'ye bakanlık verilebilir" dememiş!

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yer bakanlık verebileceğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşı karşısında görünce geri vites yaptı. Canlı yayında söylediklerini yalanlamayan kalkan Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette." diye cevap verdi. Tekin, daha önce Kılıçdaroğlu'nun "yetkisi yok" tepkisi karşısında geri adım atmaktan kaçınarak "Böyle laflar olur mu?" diyerek sesini yükseltmişti.

    CHP’li Gürsel Tekin ’R’ yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi devirmek için bir araya gelen 6 benzemezin kurduğu masaya, altından dahil olan HDP'nin tehditleri arttıkça partilerin tavizleri de artıyor. Gizli ortağa şirin gözükmek isteyen CHP eli yükselten partiler arasında birinci sırada. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin HDP'ye bakanlık vaadinde bulundu.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masada, adaylık üzerinden büyük bir kriz ortaya çıkmıştı.

    HDP'YE BAKANLIK VAADİ
    Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Parti'yi kızdırmıştı.

    2019 yerel seçimlerinde açıkça ittifak yaptıkları HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Parti kanadı, Tekin'i, "Hadsiz ve münasebetsiz" diyerek adeta yerden yere vurmuştu.

    PARTİSİ TARAFINDAN DIŞLANMIŞTI
    Yoğun tartışmalara neden olan gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin'in sözleri hakkında, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" demişti.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına paralel olarak "Tekin'in açıklamaları şahsi fikirleri" ifadelerini kullanmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ: KIRGINIM
        Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun 'yetkisi yok' çıkışına oldukça içerlenen Tekin, "Böyle laflar olur mu?" diyerek sesini yükseltmişti.

        GERİ VİTES YAPTI: BAKANLIK VADETMEDİM
        Tekin bugün kendisine konu hakkında soru soran bir vatandaşa, ilk söyleminden farklı bir cevap verdi.

        AK Partili olduğunu dile getiren bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette." diyerek yanıt verdi.

        CHP'nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın ise geride kalan gün CHP'nin HDP ile ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş, ''HDP önemli bir aktör ve görüşmemiz sürüyor'' demişti.

            VERECEĞİM DEMEDİM
            Tekin ile vatandaş arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.

            Vatandaş: Sayın vekilim bir soru soracağım. Ben AK Partiliyim. Bir açıklama yaptınız. Bilerek mi yaptınız, Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mı yaptınız?

            Tekin: Bu ülkede bir anayasa var. Anayasa bir parti için geçerli değil. Anayasayı partiler için ayıramazsınız.

            Vatandaş: Selahattin Demirtaş ve HDP'ye bakanlık mı vereceksiniz?

            Tekin: Vereceğim demedim. Sen kirli medyaya bakma. Beraber değiliz.

            Vatandaş: CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık verecek mi?

            Tekin: Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette.

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