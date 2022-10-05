Gürsel Tekin'e 'saksı' muamelesi: Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERİP SESİNİ YÜKSELTTİ: "KIRGINIM"

Gürsel Tekin Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV'de yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyledi.

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun "Yetkisi yok" çıkışıyla ilgili sesini yükseltirken şunları söyledi:

"Böyle laflar olur mu. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. Genel başkanımızın etrafında Dersim meselesinde ben vardım. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin. En iyi sen bilirsin sayın genel başkan. Onun için kırgınım yani"