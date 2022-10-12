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CHP'li Gürsel Tekin söylem değiştirdi: HDP'ye bakanlık vadetmedim

CHP'li Gürsel Tekin söylem değiştirdi: HDP'ye bakanlık vadetmedim
12.10.2022 09:12

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün söylem değiştirdi. AK Partili olduğunu dile getiren bir vatandaşın konu hakkında kendisine yönelttiği, "CHP iktidara gelirse HDP’ye bakanlık verecek mi?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Öyle bir şey yok. HDP ayrı, CHP ayrı. Beraber değiliz elbette." diyerek yanıt verdi. CHP’nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın ise geride kalan CHP’nin HDP ile ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş, ''HDP önemli bir aktör ve görüşmemiz sürüyor'' demişti.

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