Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gelecekteki sorunlar için çözüm olacak





"BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSUNU BU YIL BİTMEDEN HİZMETE SUNACAĞIZ"

Bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapısı yaptığınızda bölgeye on birimlik fayda sağlamış oluyorsunuz. Bu sayede turizm artıyor, istihdam artıyor.

Biz sadece İstanbul'da metro yapmıyoruz. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu diğer illerde de yapıyoruz. Tabii en büyük payı İstanbul alıyor. Böyle büyük metropollerde olmazsa olmaz olan böyle kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak. İstanbul'daki raylı hat uzunluğu 270 kilometreyi aşmış oldu. Yerel yönetimlerin yapması gereken işlere de biz yardımcı oluyoruz.

İstanbul Havalimanı'nın metro bağlantısını inşallah önümüzdeki ay sağlamış olacağız. Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da bu yıl bitmeden hizmete sunacağız. Bakırköy ve Kirazlı birleştirecek hattımızı 2023'ün başlarına yetiştirmeye çalışıyoruz.