Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turu dalga konusu oldu: Meme kanserini tespit eden sütyeni incelemeye mi gitti?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de başladığı ABD ziyaretini 13 Ekim tarihine kadar sürdürecek.
Takvim.com.tr'nin günler öncesinden 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve 'icazet' turu olarak yazdığı ziyaret fiyaskoya döndü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde görüşecekleri konuşulan Barnie Sanders ve Eski ABD Başkanı Barack Obama ile diğer senatörlerden randevu bile alamadı.
FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN 'BİLİM VE TEKNOLOJİ' MASKESİ
CHP heyeti ve Kemal Kılıçdaroğlu ise fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı. Öte yandan Fiyaskoyu perdelemek için Başkan Erdoğan'ı ve ailesini FETÖ'nün ürettiği yalanlarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada da dalga konusu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu ve ANKA Editörü Duygu Güvenç ile birlikte yer alan Hacer Foggo sosyal medya hesabı üzerinden 'bilim ve teknoloji' temalı bir paylaşım yaptı.
Foggo, "Amerikaya ilk kez geldim.Muhteşem bilim insanından biri olan Canan Dağdeviren'in meme kanserini erken teşhis eden sütyen buluşu müthiş.Kadınlarda en yüksek ölüm oranı meme kanseri, ilk kez bir lider Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu mucizeyi kadınlarla buluşturmak istiyor, hayal edin" dedi.