Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turu dalga konusu oldu: Meme kanserini tespit eden sütyeni incelemeye mi gitti?

FİYASKOYU PERDELEMEK İÇİN 'BİLİM VE TEKNOLOJİ' MASKESİ

CHP heyeti ve Kemal Kılıçdaroğlu ise fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı. Öte yandan Fiyaskoyu perdelemek için Başkan Erdoğan'ı ve ailesini FETÖ'nün ürettiği yalanlarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV programcısı İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu ve ANKA Editörü Duygu Güvenç ile birlikte yer alan Hacer Foggo sosyal medya hesabı üzerinden 'bilim ve teknoloji' temalı bir paylaşım yaptı.