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    • Haberler
    • 11.10.2022 19:00
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    • 11.10.2022 19:17
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    11 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun...

    Son dakika haberine göre Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internet arama motorlarında '11 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularına yanıt ararken bir yandan da AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi araştırılıyor. Özellikle Gaziantep, Osmaniye, Hatay İskenderun Antakya, Kahramanmaraş, Adana'da yaşayan vatandaşlar son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte AFAD ve KANDİLLİ'den son dakika açıklamalar!

    11 Ekim az önce deprem nerede oldu?

    Son dakika DEPREM HABERLERİ... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, ''Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' denildi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Kandilli Rasathanesi'nden de Twitter'da konuya ilişkin yapılan paylaşım şöyle:

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    OSMANİYE DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE

    Osmaniye, depremselli açısında kritik bir noktada bulunuyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Osmaniye'de depremin oluşma riski yüksek seviyede.

        OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında, "Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Haberler 11 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun...
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