11 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun...

Son dakika DEPREM HABERLERİ... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, ''Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' denildi.
#DEPREM: Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 11, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi'nden de Twitter'da konuya ilişkin yapılan paylaşım şöyle:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 11, 2022
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) https://t.co/Gx6ZgFkK5S
11.10.2022, 18:48:46 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 11.2 km#Kandilli
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
OSMANİYE DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE
Osmaniye, depremselli açısında kritik bir noktada bulunuyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Osmaniye'de depremin oluşma riski yüksek seviyede.