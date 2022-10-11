11 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, İskenderun...

Son dakika DEPREM HABERLERİ... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, ''Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' denildi.

#DEPREM: Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSusf8l — AFAD (@AFADBaskanlik) October 11, 2022

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ